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Putin’den Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sert mesaj

Rusya-Ukrayna savaşında birinci yıla yaklaşılırken, Rusya Devlet Başkanı Putin'den çok sert açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 12:18 - 21 Şubat 2023 Güncellenme:
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Putin’den Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili sert mesaj

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin parlamentoda konuşma yaptı.

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili güncel bilgileri paylaşan Putin, “Bu konuşmayı ülkemiz için zorlu bir dönemde yapıyorum” derken bu savaşın Rusya’nın ve Rus halkının geleceğini şekillendireceğini söyledi.

Putin, “Biz Ukrayna ile bu sorunumuzu barışçıl yollardan çözmek için elimizden gelen bütün şeyleri yaptık. Biz sabırlıydık, zorlu dönemde barışçıl bir yol bulmak için müzakereler ettik fakat arkamızdan tamamen çok farklı bir senaryo hazırlanmış” dedi.

Batı ülkelerini savaş çıkarmakla suçlayan Putin, “ABD’nin önderliğindeki Batı ülkeleri sınırsız güç elde etmek istiyordu. Batı, yaptırım paketleriyle Rusya’nın gelirini kısmaya çalıştı fakat başarılı olamadı” dedi.

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