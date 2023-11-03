Rehabilitasyon merkezinde facia: Çok sayıda kişi öldü

İran'da bir uyuşturucu rehabilitasyon kliniğinde çıkan yangın faciaya yol açtı.

Sozcu.com.tr

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İran’ın kuzeyindeki Gilan kentinde bir uyuşturucu rehabilitasyon kliniğinde çıkan yangında çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, alevlerin binayı bir anda kuşatması sonucu en az 32 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. 12 kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Bina büyük hasar alırken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Uyuşturucu kaçakçılarına idam gibi ağır cezalar veren İran, uyuşturucu bağımlılarını da rehabilitasyon merkezlerine gönderiyor. Afganistan’dan uyuşturucu sevkiyatında ana rotalardan biri olan İran, dünyada en çok afyon bağımlısının yaşadığı ülke olarak biliniyor.

Ülkede bu sene en az 173 kişi uyuşturucuyla bağlantılı suçlardan idam edildi.