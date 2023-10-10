Reuters’tan dikkat çeken Hamas-İsrail savaşı analizi: İşte gizli saldırı planının detayları

İngiliz haber ajansı Reuters, Cumartesi günü ani bir baskınla İsrail'e saldıran Hamas'ın nasıl bu kadar ölümcül bir operasyon gerçekleştirdiğini mercek altına aldı.

Sozcu.com.tr

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Hamas militanları, Yahudilerin Şabat gününe ve dini bayramlarına denk getirdikleri Cumartesi günkü saldırılarda İsrail güvenliğini gafil avlayıp, İsrail kentlerini basmışlar ve en az 700 İsrailliyi öldürmüşlerdi. İsrail ise misilleme olarak Gazze’de 500’e yakın Filistinliyi öldürdü. Bu olay uluslararası kamuoyunda gündem olurken, İngiliz haber ajansı Reuters da Hamas’ın İsrail’i nasıl şaşkına çevirdiğini ve gizli planlarını analiz etti…

Reuters’taki haberde, “Filistinli örgüt Hamas’ın Cumartesi günü İsrail’e buldozerler, paramotorlar ve motosikletlerle düzenlediği ani saldırıların arkasında İsrail’i gafil avlamak için yürüttüğü titiz ve uzun bir hazırlık yatıyor. Cumartesi günkü saldırılar Hamas’ın gizlice askeri planlarını yürüttüğü ve savaşmayı istemediğine İsrail’i ikna ettiği iki yıllık bir entrikanın sonucunda gerçekleşirken, İsrail ordusuna da 1973’teki Arap orduları ile yaptığı Yom Kippur savaşından beri en ağır gedik açılmış oldu” denildi.



Kısa bir süre önce Gazze Şeridi’ndeki ablukayı kaldırıp, Gazzeli işçilerin İsrail’de ve Batı Şeria’da çalışmalarına tekrar izin veren İsrail, her ne kadar savaştan bitap düşmüş Hamas’ı bu sayede dizginlediğine inansa da, Hamas’a yakın bir kaynağın verdiği bilgiye göre, örgüt militanları çoğunlukla ulu orta biçimde eğitimleri ve tatbikatları yapmaya devam ediyorlardı.

Reuters, Hamas’a yakın söz konusu kaynağın ve İsrail güvenlik birimleri içindeki üç kaynağın saldırıya ilişkin verdiği bilgileri birleştirdi.

“Hamas, İsrail’e savaşa hazır olmadığı izlenimini verdi” diye belirten Hamas kaynağı, “Hamas, son birkaç ayda İsrail ile karşı karşıya gelmek ya da çatışmak istemediği konusunda aleni bir izlenim yaratıp, bir yandan da büyük bir harekât hazırlığı yaparak, İsrail’i yanıltma konusunda benzersiz bir istihbarat taktiği uyguladı” dedi.

“Bu (saldırı), bizim 11 Eylülümüz. Bizi alt ettiler” diyen İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Sözcüsü Binbaşı Nir Dinar, “Bizi şaşırttılar ve havadan, karadan ve denizden olmak üzere birçok noktadan süratle geldiler” dedi.



Hamas’ın Lübnan’daki temsilcisi Osama Hamdan ise Reuters’a yaptığı açıklamada, bu saldırıların “İsrail’in askeri gücüne ve kabiliyetine bakmaksızın” Filistinlilerin amaçlarına ulaşma iradesine sahip olduklarını gösterdiğini belirtti.

HAMAS’IN GİZLİ PLANI

Hamas’a yakın kaynak, örgütün Gazze’de yapay bir İsrail yerleşim birimi inşa edip, orada asker indirme ve baskın tatbikatları yaptığını belirtti ve şöyle devam etti: “İsrail, onları kesinlikle gördü fakat Hamas’ın çatışmaya girmeyi istemediğine ikna olmuşlardı.”

Hamas yeni bir savaş başlatmayı istemediğini, asıl isteğinin iki milyon nüfuslu Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin sınırı tekrar geçip, tekrar çalışabilmelerini sağlamak olduğu konusunda İsrail’i ikna etmeye çalıştı.

Hamas ile 2021’deki savaştan bu yana İsrail, Gazzelilere İsrail ve Batı Şeria’da çalışma izni gibi ekonomik olanaklar sağlayarak Gazze Şeridi’nde temel ekonomik istikrarı oluşturmaya çalıştı. İsrail kentlerinde ve Batı Şeria’daki inşaat, tarım ve hizmet sektöründeki işlerde ödenen maaşlar, Gazze’de ödenen maaşların on katı olabiliyor.

İsrail ordusunun diğer sözcüsü, “Onların çalışmak için gelmeleri ve Gazze’ye para götürmeleri gerçeğinin belli bir sükûnet yaratacağına inandık. Yanılmışız” dedi.

Gazze’deki İslamcı silahlı örgüt İslami Cihat, İsrail’e zaman zaman silahlı saldırılar ve roket saldırıları düzenlemesine karşın, Hamas iki yıllık gizli planı kapsamında, İsrail’e saldırmadı.

Bu eylemsizliğin bazı destekçilerin tepkisini çektiğini belirten Hamas’a yakın kaynak, Hamas’ın yeni bir savaş istemediği, yalnızca ekonomik kaygılara sahip olduğu izlenimini yaratmak için bilinçli olarak eylemlerden uzak durduğunu ifade etti.

İsrail’in İslamcı örgütler karşısında sızma ve gözetleme konusundaki başarısıyla övündüğü biliniyor. Hamas’a yakın kaynak, bu nedenle Hamas’ın saldırı planının en önemli unsurunun sızmayı önlemek olduğunu dile getirdi.

İLK HAMLE 3000 FÜZE FIRLATILMASI

Hamas kaynağı, Hamas’ın birçok liderinin saldırı planından haberdar olmadığını ve saldırıya katılan 1,000 militanın tatbikatların amacı hakkında fikre sahip olmadığını belirtti.

Hamas kaynağı, saldırıdaki ilk hamlenin Gazze’den 3,000 roket fırlatılması olduğunu ve eş zamanlı olarak motorlu paraşütleri kullanan militanların sınırı geçmeleri olduğunu açıkladı.

Motorlu paraşütçüler yere inip, bölgeyi kontrol altına aldıklarında, seçkin komando birlikleri İsrail’in sızmaya karşı inşa ettiği elektronik tahkimatlı beton duvarlara saldırabileceklerdi.

Militanlar duvarları yıkmak için patlayıcılar kullandıktan sonra, motosikletlerle sınırı geçtiler. Buldozerler duvardaki boşluğu genişletirken, daha fazla militanı taşıyan kamyonetler de sınırı geçti.



Kaynağın verdiği bilgiye göre, Hamas’ın bir komando birliği, İsrail ordusunun Güney Gazze’deki üssüne saldırıp, üsteki iletişimi devre dışı bıraktı ve görevlilerin komutanlarına haber vermelerini engelledi.

Hamas kaynağı, son adımın saldırının ilk aşamasında rehin alınan İsraillilerin Gazze’ye götürülmesi olduğunu belirtti.

Militanlar, Gazze’ye yakın konumdaki Re’im yerleşim birimine yakın bir müzik festivalini basıp, orada yüzlerce kişiyi öldürüp, onlarcasını rehin aldılar.

SINIRA YAKIN ALANDA FESTİVAL YAPILMASINA TEPKİ

İsrailli bir güvenlik kaynağı, “Gazze’ye bu kadar yakın bir yerde nasıl parti yapılabilir?” diye belirtti.

İsrailli güvenlik kaynağı, İsrailli birliklerin bazılarının İsrailli yerleşimcileri korumak için Batı Şeria’ya konuşlandırılmasından dolayı Gazze’nin güneyi civarındaki birliklerin tam güçte olmadığını ifade ederek, “Hamas, bunu kullandı” dedi.

İsrail’in Batı Şeria’daki şiddetle ilgilenirken, “güneyde zayıf, hazırlıksız” kaldığını belirten Washington Enstitüsü’nün Yakın Doğu Politikası uzmanı Dennis Ross, “Hamas muhtemelen tahmininin ötesinde başarı elde etti. Şimdi onları yok etmeye kararlı olan İsrail ile başa çıkmak zorundalar” dedi.

Başbakan Benjamin Netanyahu’nun eski ulusal güvenlik danışmanı emekli General Yaakov Amidror, dün muhabirlere yaptığı açıklamada, Hamas’ın saldırısının “(İsrail’in) güneydeki istihbarat sisteminde ve askeri yapılanmasında büyük bir başarısızlığı” açığa çıkardığını belirtti.

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