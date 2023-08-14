Rusya, Şükrü Okan isimli gemiye uyarı ateşi açtı

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş devam ederken dün Moskova yönetimi Şükrü Okan isimli bir yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Rusya ile Ukrayna arasındaki s avaş devam ederken, Rusya dün yaptığı açıklamada Şükrü Okan isimli yük gemisine uyarı ateşi açıldığını duyurdu.

Açıklamada, Vasily Bykov adındaki devriye gemisinin, Şükrü Okan’ın kaptanının teftiş talebine yanıt vermemesinden sonra otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldığı belirtildi. Şükrü Okan’ın Karadeniz’in güneybatısında konumlandığını ve kuzeye doğru ilerlediği de aktarıldı.

Rusya’nın açıklamaları ise bölgede gerilimi yükseltirken, bu durum Temmuz ayında sona eren tahıl koridoru anlaşmasından beri ilk kez ticari bir gemiye ateş açıldığı anlamına geliyor.

Rusya, Türkiye ve Birleşmiş Milletler arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından ayrıldıktan sonra Ukrayna’ya giden her geminin silah taşıdığı potansiyelini taşıdığını açıklamış ve buna göre bir pozisyon alacaklarını duyurmuştu.

ASKERLER HELİKOPTERLE İNMİŞ

“Gemiyi zorla durdurmak için otomatik silahlarla uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada askerlerin Ka-29 helikopteriyle gemiye iniş yaptığı, incelemenin ardından geminin İzmail limanına doğru yol almaya devam ettiği ifade edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili Romanya’ya yol almakta olan bir gemi ile ilgili bir olay olduğunu ve bakanlığın konuyla ilgilendiğini ifade etti.

Reuters geminin mürettebatına veya sahibine ulaşamadı.

Reuters'a konuşan Türkiye'den bir dışişleri bakanlığı yetkilisi ise Ankara'nın olayı soruşturduğunu belirtti.

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