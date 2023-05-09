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Rusya: Tahıl koridoru görüşmesi İstanbul’da yapılacak

Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını duyurdu.

Sozcu.com.tr
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Rusya: Tahıl koridoru görüşmesi İstanbul’da yapılacak

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasına dair üst düzeydeki bir dörtlü görüşmenin 10 ve 11 Mayıs’ta İstanbul’da yapılacağını açıkladı.

Haber, Rus RIA haber ajansında yer aldı.

Rusya, Ukrayna’nın tahılının ihracına olanak sağlayan anlaşmayı Rusya’nın kendi tahıl ve gübre ihracatının önündeki engeller kaldırılmadığı takdirde, 18 Mayıs’tan sonraya uzatmayacağını açıklamıştı. (Reuters)

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