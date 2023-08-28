Rusya: Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan ile Lavrov görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, bugün yaptığı açıklamada Türkiye-Rusya arasında bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei

Lavrov ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “en yakın zamanda” Moskova’da görüşeceklerini açıkladı.

Açıklama TASS haber ajansında yer aldı. Rusya, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye’nin aracılık

ettiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamındaki taahhütlere rağmen kendi tahıl ve gübresini ihraç edemediğinden şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çekilmişti.

Türkiye, Rusya’yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor. Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yakında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Karadeniz tahıl koridoru

anlaşması ve diğer konular hakkında yüz yüze görüşmelerde bulunabileceğini belirtti ancak henüz tarih veya yer açıklanmadı.