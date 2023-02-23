Rusya: Türkiye ve Suriye arasında olası anlaşmalar masada

Türkiye ve Suriye bir yandan depremlerin yol açtığı korkunç yıkımın yasını tutarken, bir yandan da iki ülke arasında aralıkta başlayan yakınlaşma sürecine dair yol haritası şekillenmeye devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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Türkiye ve Suriye'deki Beşar Esad yönetimi arasında geçen yıl sonunda başlayan yakınlaşma süreciyle ilgili Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Türkiye’nin 11 yıl sonra aralık ayında Suriye ile ilk resmi teması Orta Doğu kamuoyunda da büyük ses getirmişti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, aralıkta Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas ve iki ülkenin istihbarat başkanlarıyla Moskova’da bir araya gelmişti.

Bu arada üçlü görüşmelere İran'ın da katılmak istediği haberleri basına yansımıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, İran'ın da katılacağı dörtlü görüşme için yeni takvim üzerinde çalışıldığını söyledi. Ankara ve Şam arasında olası anlaşmaların da ele alınacağını kaydeden Bogdanov, istihbarat kurumlarının ve diplomatların olası ikili anlaşmaların koşulları üzerine görüşmeleri sürdürdüğünü kaydetti.

Şam hükümeti daha önce Türkiye'yle uzlaşma için ülkedeki Türk askerlerinin geri çekilmesini şart koşmuştu. Suriye Devlet Başkanı Esad da görüşmelerde somut sonuçlara ulaşmak için Türkiye’nin Suriye’ye yönelik operasyonları ve muhalif gruplara desteği sona erdirmesi gerektiğini ifade etmişti.

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