Rusya’dan Kuzey Kore liderine ‘nükleer tur’

Kuzey Kore lideri Kim, Rusya turunda ülkenin bombardıman uçaklarını ve savaş gemisini inceledi.

Sozcu.com.tr

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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın uzak doğusundaki ziyareti esnasında Rus ordusunun bombardıman uçaklarını ve Pasifik Filosu'ndaki savaş gemisini inceledi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vladivostok şehrindeki Kneviçi Askeri Havaalanı’na gelen Kim, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu tarafından karşılandı. Havaalanında Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerinin modern havacılık teçhizatının örnekleri, Kuzey Kore liderine gösterilmek üzere sergilendi.

Havaalanında ayrıca Kuzey Kore lideri Kim’e Tu-160 süpersonik stratejik bombardıman uçağı, Tu-95MS turboprop stratejik bombardıman uçağı ve Tu-22M3 uzun menzilli süpersonik füze bombardıman uçağı gösterildi. Rusya’nın stratejik nükleer kuvvetlerinin hava bileşenini oluşturan bu uçakların özellikleri hakkında Kim’e, Rus Hava ve Uzay Kuvvetleri Uzun Menzilli Havacılık Komutanı Sergey Kobılaş bilgi verdi.

Kim, ayrıca Kneviçi’de Kinjal hipersonik aerobalistik füze ve füze kontrol sistemiyle donatılmış Mig-31I füze taşıyıcısından oluşan füze sisteminin uçuş ve teknik kabiliyetleriyle ilgili bilgi aldı. (AA)

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