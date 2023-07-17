Rusya’nın kararına tepki yağıyor: ‘Gıda silah değildir’

Rusya’nın Ukrayna’yla Karadeniz tahıl koridoru anlaşmasını askıya alma kararına dünyadan tepkiler gecikmedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rusya'nın haftalardır süren çağrılara rağmen bugün süresi dolan Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya alma kararı büyük tepki çekti.

Almanya hükümeti, kararın gözden geçirilmesini isteyerek Rusya'ya anlaşmayı uzatma çağrısı yaptı.

Avusturya da, Rusya'ya Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın acil uzatılması çağrısında bulundu. Avusturya Dışişleri Bakanlığı, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin Twitter'dan “gıda silah değildir” etiketiyle paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, “Rusya’yı Karadeniz Tahıl Girişimi’nin uzatılmasını acil kabul etmeye çağırıyoruz. Bu küresel gıda güvenliği için çok önemli. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine de milyonlarca ton tahıl ve tohum sağlıyor” ifadesine yer verildi.

RUSYA: ANLAŞMA ŞARTLARI YERİNE GETİRİLMEDİ

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, 17 Temmuz'a kadar uzatılan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na ilişkin yaptığı açıklamada, “Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi” ifadesini kullanmıştı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022’de İstanbul’da düzenlenen törenle Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’nı imzalamıştı. (AJANSLAR)

İlginizi Çekebilir Rusya, Karadeniz tahıl anlaşmasını askıya aldı

İlginizi Çekebilir Rusya'dan tahıl koridoru açıklaması: Yeni bir öneri yok