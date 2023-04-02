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Rusya’nın St. Petersburg kentinde patlama

Rusya'nın St. Petersburg şehrinde, kafede meydana gelen patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Rusya’nın St. Petersburg kentinde patlama

Rusya İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, St. Petersburg şehrindeki bir kafede patlama meydana geldi.

Patlama sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 16 kişi de yaralandı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis yetkilileri, patlamanın patlayıcı cihazla gerçekleştirildiğini ifade etti. Ayrıca, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Patlamada hayatını kaybedenin, “Vladlen Tatarskiy” takma isimle bilinen Rus blogger Maksim Fomin olduğu belirtildi. Fomin, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerini destekleyen görüntüler üretmesi ile biliniyor. (AA)

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