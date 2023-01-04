Onlarca asker ölmüştü: Rusya’ya ağır darbe vuran saldırının nedeni ‘cep telefonu’

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun 1 Ocak'taki füze saldırısında ölen Rus askerlerinin sayısının 63’ten 89’a yükseldiğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun füze saldırısında onlarca Rus askerinin ölümünün, askerlere yönelik cep telefonu yasağının ihlal edilmesinden kaynaklandığını bildirdi.

Bakanlık, Ukrayna'nın ABD yapımı HIMARS füze sistemiyle düzenlediği saldırıda ölen Rus askerlerinin sayısının 63'ten 89'a yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 1 Ocak'ta yeni yılın hemen ardından Donetsk bölgesindeki Makeyevka yerleşim birimi yakınlarında Rus askerlerinin geçici olarak konuşlandığı noktalardan birini hedef alan saldırıda 4 füzenin binayı vurduğu belirtildi. Açıklamada, “Enkazda yapılan incelemelerde hayatını kaybeden yoldaşlarımızın sayısı 89'a yükseldi. Ölenlerin arasında alay komutan yardımcısı da bulunuyor” denildi.

‘SORUMLULAR YARGILANACAK’

Olayın asıl sebebinin, yasaklanmasına rağmen kitlesel şekilde cep telefonu kullanılması olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu durum, düşmanın füze saldırısı için askeri personelin bulunduğu yerin koordinatlarını tespit etmesine ve bulmasına yol açtı. Gelecekte benzer trajik olayların yaşanmaması için şu anda gerekli önlemler alınmaktadır. Soruşturma sonucunda, suçlu yetkililer adalet önüne çıkarılacak” değerlendirmesine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun füze saldırıları sonucu Makeyevka yakınlarında 63 Rus askerin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Ukrayna ise saldırıda yaklaşık 400 Rus askerinin öldüğümü iddia etmişti.

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