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Sahte pasaportla kaçmak isteyen iki Türk yakayı ele verdi

Portekiz'den Brezilya'ya gitmek isteyen İsrail pasaportlu iki kişi, polisin İbranice konuşması üzerine yakayı ele verdi... Gözaltına alınan şahısların Türk olduğu ve sahte pasaportla kaçmak istediği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:09 - 09 Nisan 2023 Güncellenme:
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Sahte pasaportla kaçmak isteyen iki Türk yakayı ele verdi

Portekiz’in başkenti Lizbon’da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı…

Viracopos Uluslararası Havaalanı’nda İsrail pasaportuyla Brezilya’ya gitmek isteyen iki kişi güvenlik güçlerinin yöntemi ile yakalandı.

İsrail pasaportuna sahip olan iki kişiyi gören güvenlik güçleri İbranice konuşmaya başlayınca iki yolcu yakayı ele verdi. Polisin İbranice sorularına yanıt veremeyen iki kişi gözaltına alındı.

Sorgu sırasında sahte pasaport kullandıklarını itiraf eden iki kişinin Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Yetkililer, “İki kişi, sahte belge ve pasaport kullanma suçlamasıyla gözaltına alındı. Polisin prosedürü sonrasında cezaevi sistemine gönderildi” dedi.

İstanbul’dan geldikleri öğrenilen iki adamın kimliği açıklanmazken, yasal süreç için bir Türkçe mütercim tercümanın yardımcı olacağı belirtildi.

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