Savaşın gölgesinde çarpıcı küresel silah ticareti raporu: Türkiye’nin yeri dikkat çekti

Dünyada silah ticaretinin durumunu ortaya koyan SIPRI'nin 2022 raporuna göre, küresel silah ihracatındaki payı artan Türkiye'ye ABD'den silah satışında yaşanan düşüş dikkat çekti. Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa'nın silah ithalatıysa tavan yaptı.

Sozcu.com.tr

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İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü’nün (SIPRI) 2022 yılı küresel silah ihracatı raporu yayınlandı. Dünyada silah ticaretinin güncel durumunu ortaya koyan rapora göre, Türkiye’nin küresel silah ihracatındaki payı son 4 yıllık dönemde yüzde 1,1 oldu. Son 4 yılda silah ihracatını yüzde 69 oranında artıran Türkiye, silah ihracatında 12. sırada yer buldu.

Listenin birinci sırasında, küresel silah ihracatının yüzde 40'ını elinde bulunduran ABD yer aldı. En çok silah satışını Suudi Arabistan, Japonya ve Avustralya'ya gerçekleştiren ABD'nin 2018-2022 yılları arasındaki silah ihracatı, önceki 4 yıla göre yüzde 14 artış gösterdi.

RUSYA, ÇİN VE ALMANYA DÜŞTÜ, FRANSA YÜKSELDİ

İkinci sıradaki Rusya’nın payı ise yüzde 22’den yüzde 16’ya geriledi. Listenin üçüncü sırasında silah ihracatını önemli ölçüde artıran Fransa, dördüncü ve beşinci sıradaysa silah ihracatı ciddi biçimde düşen Çin ve Almanya yer aldı.

Türkiye'nin en çok silah sattığı ülkeler sırasıyla Katar (yüzde 20), Birleşik Arap Emirlikleri (yüzde 17) ve Umman (yüzde 13) oldu.

Küresel silah ithalatında Türkiye'nin payı ise 2018-2022 yılları arasında, önceki dört yıla göre yüzde 49 oranında azaldı. Silah ithalatı yapan ülkeler listesinde Türkiye 19. sırada yer aldı.

İthalat listesinde ilk sıradaki Hindistan'ı Suudi Arabistan ve Katar takip etti.

ABD'DEN TÜRKİYE’YE SİLAH SATIŞI AZALDI

Bu arada son dört yılda silah satışını büyük oranda artıran ve özellikle NATO ülkelerine silah satışı ciddi şekilde artan ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'ye silah satışını azaltması dikkat çekti.

Rapora göre, iki ülke arasında yaşanan siyasi gerilimler nedeniyle son 4 yılda Türkiye, ABD’den silah satın alan ülkeler sıralamasında 7. sıradan 27. sıraya geriledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali nedeniyle Avrupa’nın silah ithalatında çok büyük artış yaşanması da dikkat çekti. NATO üyesi Avrupa ülkelerinin silah ithalatındaki artış 4 yılda yüzde 65'i buldu.

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