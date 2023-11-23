Savunma Bakanlığı kaynağı: Türkiye, F-16 belirsizliği nedeniyle Eurofigter uçaklarına yöneldi

ABD'den F-16 alımıyla ilgili belirsizlik sürerken Reuters'a konuşan bir Savunma Bakanlığı kaynağı, Türkiye'nin Avrupa'nın Eurofighter savaş uçaklarıyla ilgili görüşmelere başladığını bildirdi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’nin ABD’den F-16 satışı konusunda süren belirsizlik nedeniyle Avrupa’dan Eurofighter savaş uçağı almak istediği bildirildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, geçen hafta yaptığı açıklamada 40 adet Eurofighter Typhoon uçağı almayı planladıklarını, bu kapsamda İngiltere ve İspanya ile görüştüklerini söylemişti. Güler, “Eurofighter'ı almak istiyoruz. Çok etkili bir uçak. Bu uçaklar İngiltere, Almanya ve İspanya ile ilgili. Hem İngiltere hem İspanya ‘evet' diyor, Almanya'yı razı etmek için çalışıyorlar. O sorunu İngiltere ve İspanya ‘Biz çözeceğiz' diyorlar” diye konuşmuştu.

Reuters’a konuşan Savunma Bakanlığı’ndan üst düzey bir kaynak, Türkiye’nin Avrupa’dan 40 Eurofighter Typhoon almak için görüşmelere başladığını aktardı. Yetkili, Türkiye’nin ABD’den F-16 savaş uçağı alma sürecinin uzaması ve olumsuz sonuçlanma ihtimali doğması üzerine Ankara’nın Eurofighter Typhoon savaş uçağını almak için talepte bulunduğunu söyledi.

Kaynak, Savunma Bakanı Güler’in bugün Ankara’da İngiliz mevkidaşı Grant Shapps ile savaş uçağı satışını görüşeceğini, Türkiye’nin uçakların en gelişmiş ve yeni versiyonlarını istediğini kaydederek “İngiltere bu konuda Almanya’nın itirazlarının kaldırılmasına yönelik yardımcı olacaklarını belirtiyor” dedi.

Eurofighter savaş uçağı İngiltere, Almanya, İspanya ve İtalya devletlerinin oluşturduğu bir konsorsiyum tarafından üretiliyor.

F-16 BELİRSİZLİĞİ SÜRÜYOR

Ankara’nın Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerini satın almasının ardından ABD, 2021’de Türkiye’yi F-35 savaş uçağı programından çıkarmıştı. Daha sonra Türk-ABD ilişkilerinde gerilimin azalmasıyla Ankara hava gücünde zafiyet yaşamamak için ABD'den 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut filoları için modernizasyon kiti almak üzere resmi başvuruda bulunmuştu.

Joe Biden yönetimi 17 Nisan’da, Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO'ya katılımına onay vermesinin ardından, modernizasyon kiti satışına ilişkin bildirimini ABD Kongresi'ne iletmişti.

Ancak bazı ABD’li senatörlerin itirazları nedeniyle Türkiye’ye F-16 satışı uzun süredir belirsizliğini koruyor. Onay için ABD Kongresi’nin onayı gerekiyor.

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