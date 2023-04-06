Selahattin Demirtaş, Financial Times’a konuştu: Kılıçdaroğlu yorumu

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken 2016'dan beri cezaevinde olan Selahattin Demirtaş, İngiliz medyasına konuştu.

Sozcu.com.tr

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Türkiye 14 Mayıs’taki seçimlere hazırlanırken Selahattin Demirtaş, İngiliz Financial Times gazetesine konuştu.

Seçimde Kürt seçmenin oylarının seçim sonucunu etkileyeceğini söyleyen Demirtaş, “Adım adım, Türkiye baskıcı bir rejime doğru gidiyor” yorumunu yaparken bu seçimin muhalefetin kazanması için elde ettiği en iyi şans olduğunu dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU’NU YORUMLADI

Demirtaş, “Erdoğan toplumu bölerek görevde kalmayı başardı… Muhalefetin birlikteliği sadece bu ayrışmayı ortadan kaldırmak için değil, seçimi kazanmak için de önemli” dedi.

Millet İttifakı’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de konuşan Demirtaş, “Kılıçdaroğlu, değişim ve demokrasi için önemli bir çaba sarf etti. Kürt seçmen ortak bir adaya değer veriyor ve Kılıçdaroğlu’nun seçim kampanyası için umutlu. Fakat karar vermeden önce bekleyip göreceklerdir” ifadesini kullandı.

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