Stoltenberg: Türkiye ile İsveç arasında görüşme olacak

NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO zirvesi öncesinde İsveç'in NATO üyelik başvurusu konusunda İsveç ve Türkiye'nin Brüksel'de üst düzeyde bir görüşme yapacağını açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Stoltenberg Vilnius ziyareti kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu toplantıya dışişleri bakanları, istihbarat teşkilatı başkanları ve ulusal güvenlik danışmanları katılacaklar. Amaç, İsveç’in NATO üyelik sürecini tamamlamada ilerleme kaydetmek” dedi.

İsveç, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından geçen yıl Finlandiya ile birlikte NATO’ya üyelik için başvurmuş, Türkiye ise İsveç’in NATO üyeliğine karşı çıkmıştı.

Türkiye, itirazını çekmek için İsveç’in PKK’lılara ve terör örgütü FETÖ’cülere karşı net tavır almasını, hakkında arama kararı çıkardığı kişilerin iadesini istemişti. İsveç ise bu talepler karşısında somut adımlar attığını açıklamıştı.

Erdoğan, son olarak İsveç’in NATO üyeliğine karşı olan tutumunu koruduğunu, gelecek ay yapılacak NATO zirvesinde de değişiklik beklenmemesi gerektiğini ifade etmişti.

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