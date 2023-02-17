Suriye lideri Esad’dan deprem açıklaması

Suriye Devlet Başkanı Esad, depremin sonuçlarıyla mücadelede Suriye'nin elindekinden daha fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

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Türkiye’de geçen hafta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin Suriye’yi de etkilemesinin ardından, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad depremin etkisiyle mücadele için devletin elindekinden daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulduğunu söyledi ve deprem sonrası Suriye’ye destekte bulunan ülkelere teşekkür etti.

Televizyonda yayınlanan açıklamasında Esad’ın teşekkür ettiği ülkeler arasında “Arap kardeşlerim ve arkadaşlarım” olarak nitelediği ülkeler de yer aldı.

Geçmişte Suriye’de hükümet karşıtı silahlı muhalif güçlere fon sağlamış olan Suudi Arabistan da dahil olmak üzere çoğunlukla Arap ülkelerinin depremin ardından Suriye’ye yardım göndermesiyle Esad’a yönelik uluslararası tecridin hafiflediği düşünülüyor.

Suriye hükümeti kendi yönetimi altında olan bölgede depremler sonucu ölü sayısının 1414 olduğunu açıklarken, muhalif güçlerin kontrolünde olan kuzeybatı bölgesinde ise bugüne kadar 4000’den fazla kişinin hayatını kaybetmiş olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 9 milyon Suriyelinin depremden etkilendiğini açıklayan Birleşmiş Milletler, acil insani ihtiyaçları karşılamak üzere 400 milyon dolar değerinde yardım çağrısında bulundu. (Reuters)

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