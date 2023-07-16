Tatil beldesinde korkunç olay: Toplu tecavüz iddiası, 6 turist gözaltında
Tatil beldesinde yaşanan bir cinsel saldırı uluslararası kamuoyunda büyük tepki çekti.
İspanya’nın turizm merkezlerinden olan Mayorka’da arkadaşlarıyla tatil yapan genç bir kadın, orada tanıştığı bir erkekle otel odasına gittikten sonra hayatının en korkunç gecesini yaşadı.
İsmi açıklanmayan adamla aşk yaşamayı bekleyen kadın odaya girince adamın arkadaşlarının da odada olduğunu ve alkollü olduklarını gördü.
Alman vatandaşı olan kadın adamın arkadaşlarının kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve tecavüz ettiklerini söyledi. Kadının şikayeti üzerine aynı kadın gibi Alman vatandaşı olan 21 ve 23 yaşları arasındaki 6 turist gözaltına alındı.
20 yaşındaki kadın, “Ben odadan ayrılmak istedim fakat benim gitmeme izin vermediler. Bazıları bana tecavüz ederken diğerleri de izliyordu. Lobiye gidip resepsiyoniste haber verince polisler geldi” dedi. Genç kadın Son Llatzer Hastanesi’ne kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.