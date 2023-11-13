Tehdit etmişlerdi… İsrail’den Lübnan’a yoğun saldırı

Hizbullah'ın eylemlerine devam etmesi durumunda Gazze'de olanların Beyrut'ta da olacağını söyleyen İsrail, Lübnan'a saldırıları yoğunlaştırdı.

Sozcu.com.tr

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İsrail Hava Kuvvetleri, Lübnan sınırında Hizbullah’a ait askeri yerleşkeleri ve silah depolarını hedef aldı.

İsrail Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, “Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları, silah deposu ve askeri altyapıya sahip bir askeri yerleşke de dahil olmak üzere Hizbullah’a ait çeşitli hedeflere saldırdı. Saldırıya uğrayan hedefler arasında Hizbullah’ın askeri altyapıları da yer aldı” denildi.

‘BEYRUT, GAZZE GİBİ OLUR’



İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın eylemlerine devam etmesi durumunda Gazze’de olanların Beyrut’ta da olacağını söylemişti.

Gallant, “Bu hafta herkes Gazze sakinlerinin beyaz bayraklarla evlerinden kaçtığını gördü. Hizbullah eylemlerine devam ederse Beyrut sakinleri de aynı duruma düşebilir” ifadelerini kullanmıştı.

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