Trump’ın sabıka fotoğrafı zengin etti: Milyonlarca dolar gelir elde etti

Geçen hafta gözaltına alınan ve sabıka fotoğrafı çekilen ABD'nin eski başkanı Donald Trump, adeta para bastı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020'deki seçim sonuçlarını bozma çabalarıyla ilgili 13 ağır suçla karşı karşıya kalan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın sabıka fotoğrafı gündemden düşmüyor… Sosyal medyada büyük ses getiren fotoğraf, gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde Trump’ın elini bir hayli kuvvetlendirdi.

Bu fotoğrafı gelecek yıl yapılacak seçimler öncesinde propaganda aracı olarak kullanan 77 yaşındaki Trump, seçmenin dikkatini çekti. 2024 seçimlerinde Cumhuriyetçiler’in adayı olmayı planlayan Trump’ın bu fotoğraftan sonra 7.1 milyon dolar bağış topladığı ve gelir elde ettiği belirtildi.

700 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Trump’ın Cuma günü 4.18 milyon dolar bağış topladığı belirtilirken, hafta sonuyla birlikte bu rakamın arttığı kaydedildi.

ANKETLERDE ÖNDE

Öte yandan bu fotoğraf ve Trump’ın sonrasındaki açıklamaları da gündemden düşmüyor… Yapılan anket çalışmalarında, Trump’ın Cumhuriyetçiler arasında en çok oy alan aday olduğu görüldü.

Trump’ın yapılan anketlerde oyların yüzde 55’ini aldığı ve kendisine en yakın rakibin ise Ron DeSantis olduğu kayıtlara geçti. DeSantis ise oyların yüzde 14’ünü aldı.

İDDİANAME 14 AĞUSTOS'TA AÇIKLANMIŞTI

Georgia'nın Atlanta kentinde, “eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi” iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.

Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.

Davalıların en geç yarın öğle saatine kadar teslim olması gerekiyor.

İlginizi Çekebilir Trump'ın sabıka fotoğrafı sosyal medyayı salladı