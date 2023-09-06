Turistlerin gözdesiydi: Kalan içkilerin başkalarına servis edilmesi panik yarattı

Yetkililer, denizi, kumu ve güneşiyle birçok tatilcinin gözdesi olan Yunanistan adalarındaki içkili mekanların, diğer müşterilerin bitirmediği içkilerini toplayıp diğer turistlere sattığı konusunda uyarıda bulundu.

Sozcu.com.tr

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Tatil sezonunun henüz devam ettiği şu günlerde turistler için şoke edici haber… Yerel basına göre, Yunanistan’daki popüler bir beldedeki birçok bar, bitmemiş içkileri toplayıp diğer turistlere tekrar sattığı için kapatıldı.

Yunanistan’ın Korfu adasındaki Kavos’taki barlar, yakın zamanda, vergi ve gümrük denetçileri ile polis tarafından operasyona tabii tutuldu. Buna göre, 26 catering işletmesinin 286 bin 782 dolar değerinde en az 40.578 fiş vermediği tespit edildi.

KAÇAK İÇKİ ŞÜPHESİ

Ancak turistler için daha da endişe verici olan, yetkililerin yedi catering işletmesinin parti numarası olmayan içecekler sunduğunu keşfetmeleri oldu, bu da muhtemelen içkilerin kaçak/yasadışı ve muhtemelen katkılı olduğu anlamına geliyordu.

Yerel satış noktaları, barmenlerin bitmemiş içkileri teneke kutularda toplamasının ve diğer müşterilere shot olarak tekrar servis edilmek üzere fıçılarda saklamasının da bu barlarda tipik bir davranış olduğunu açıkladı. Bu işyerleri 48 saat süreyle kapatıldı ve ceza kesildi.

Devlet haber ajansı, Kavos’un turistler için popüler bir parti destinasyonu olduğunu ve gayri resmi olarak “girilmez bölge” olarak kabul edildiğini, bunun da uzun yıllardır herhangi bir kontrolün yapılmadığı anlamına geldiğini iddia etti.

22 YAŞINDAKİ GENÇ POLİS HAYATINI KAYBETTİ

Bu gelişmeler, yerel yetkililerin, muhtemelen bölgede bu şekilde bir alkol servisi yapıldıktan sonra ölen genç bir turistin ölümüyle ilgili soruşturma başlatmasının ardından geldi.

22 yaşındaki İngiliz polis memuru Hannah Byrne, cuma günü erken saatlerde Kavos’ta sokaklarda ölü bulundu.

Yetkililer kadının düşüp kafa travması geçirdikten sonra öldüğüne inanıyor ancak Korfu’nun baş sağlık görevlisi Yannis Aivatidis, Sun’a kadının nefesinde alkol kokusu aldığını söyledi ve bölgeye geldikten “sadece birkaç saat sonra” nasıl öldüğünü sorguladı. Aivatidis, “Cevap yapılacak toksikoloji testlerinde yatıyor” diye ekledi.

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