Turizm cenneti şokta: Günlerdir kayıp olan genç kadın ölü bulundu

Son dönemde Türk turistlerin de uğrak noktası olan Yunanistan'ın turistik adası Kos, günlerdir kayıp olan genç bir kadının vahşice öldürüldüğünü öğrendi.

Sozcu.com.tr

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Ege Denizi’ndeki turistik ada Kos, günlerdir kayıp olan ve polis tarafından aranan Polonya vatandaşı genç bir kadının vahşice öldürülmesinin şokunu yaşıyor…

Son yıllarda Türk turistin de yoğun olarak ziyaret ettiği Kos’ta (İstanköy) geçen haftadan beri kayıp olan 27 yaşındaki Anastazja Rubinska’yı bulmak üzere adanın altını üstüne getiren polisler maalesef korkunç bir manzarayla karşılaştı.

Dün incelemelerini yoğunlaştıran polis, genç kadının cesedini Alykes bölgesinde yarı çıplak vaziyette bulundu. Yunan medyası cesedin çok dikkatli bir şekilde ağaç dalları arasında gizlendiğini aktarırken genç kadının cansız bedeninin parçalara ayrıldığını ve bazı parçaların çöp torbasına konulduğunu duyurdu.

Genç kadının cansız bedenini arama-kurtarma çalışmalarına katılan gönüllülerin bulduğu da aktarıldı.

Polisin gözaltına aldığı 32 yaşındaki Bangladeşlinin de evinin bu noktadan 1 kilometre uzakta olduğu aktarıldı. Otopsi için genç kadının cansız bedeni Rodos adasına gönderilirken, Yunan medyasında yer alan haberlerde Rubinska’nın ailesinin cesedi orada teşhis etmesinin beklendiği de aktarıldı.

Yapılacak DNA testi sonucunda saldırganın kimliğinin belli olacağı aktarılırken yeni bilgiler de geldi. Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Ta Nea, genç kadının ölüm sebebinin boğulma olmasının büyük bir olasılık olduğunu aktarırken genç kadının vücudunda ilk belirlemelerde yeni bir yara izi tespit edilmediğini duyurdu. Yetkililer Polonya vatandaşı olan kadının boynunda yara izleri tespit edildiğini altını çizdi.

Yetkililer saldırganın elleriyle mi kadını boğduğunu yoksa bir cisimle mi boğduğunu ise henüz tespit edemedi.

SALDIRGAN ÜLKEDEN KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Öte yandan Yunan medyası da hem kadının hem de zanlının son görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Genç kadının kaybolmasından iki gün sonra, 14 Haziran’da çekilen görüntülerde 32 yaşındaki Bangladeşli bisikletle Marmai bölgesindeki bir markete giriyor. Buradan para nakil işlemi yapmak istediğini söylüyor.

Kendisine gönderilen parayı alan adamın yurt dışına uçak bileti almak için market sahibiyle konuştuğu öğrenilirken, market sahibinin ise böyle bir yetkileri olmadığını söylediği aktarıldı. Paranın da Kuveyt’ten gelme ihtimali olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Polonya vatandaşı kadının erkek arkadaşı Yunan polisiyle iletişime geçerek genç kadının kayıp olduğunu açıklamıştı.

Pazartesi gecesi sevgilisiyle görüştüğünü ve sevgilisinin biraz alkollü olduğunu söyleyen genç adam, “Bana konumunu attı. Fakat konumunda yoktu. Daha sonra aradığımda da telefonunu açmadı” dedi. Genç kadının telefonunun bir süre sonra kapandığı da aktarıldı.

Bölgede yoğun bir arama çalışması başlatan yetkililer adanın altını üstüne getirmişti.

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