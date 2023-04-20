Türk doktorlar gitti, sıra onlarda… Almanya 60 bin personel alacak

Almanya nitelikli göç yasasını henüz çıkarmadı ama acil ihtiyaç olarak 60 bin kalorifer ve su tesisatçısı alacak. Bunun için, bu alanda meslek eğitimi yapmış olan Türkler, iş kabulü alırsa kolay vize ile Almanya’ya gidebilecek. İşte tüm detaylar...

Ali GÜLEN

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Almanya'da uzman açığı kapatılamıyor. Türk doktorların akın ettiği Almanya; bilişim sektörü, mühendislik- mimarlık, taşımacılık, inşaat, havacılık alanında nitelikli personel arıyor.

Ülkede bu ihtiyacın yanı sıra yeni bir personel açığı daha ortaya çıktı. Yeşiller'in baskısıyla, evlere artık ısı pompası olmadan gaz ya da başka türlü bir ısıtma sisteminin takılamayacak olması, bir anda gözleri kaloriferci ve tesisatçılara çevirdi.

Almanya'da milyonlarca evin sistemleri değişeceği için hemen hesaplamalar başladı ve 60 bin tesisatçı açığı olduğu açıklandı.

TÜRKİYE'DEN NASIL GİDİLİR?

Türkiye'den Almanya’ya gitmek isteyen tesisatçıların, sadece bu alandaki kalfalık ya da ustalık belgeleri yetmeyecek. Bu alanda eğitim aldıklarını, yani meslek eğitimi aldıklarını kanıtlamaları gerekecek.

Yeni Nitelikli Göç Yasası çıkmadan da bu belgeleri olanlar, Almanya'daki şirketlere başvurabilecek. B1 düzeyinde bir Almanca bilgisi ise vizeyi daha da kolaylaştıracak.

Tesisatçılar ve Kaloriferciler Merkez Birliği Genel Müdürü Helmut Bramann, bu kadar personelin sadece yeni tesisat kuranlar için değil, banyosunu ve sistemlerini modernize etmek isteyenler için de gerekli olduğunu vurguladı.

BÜTÜN EVLER DÖNÜŞECEK

Funke medya grubuna açıklama yapan Rmann, şimdiye kadar Alman tesisatçıların yılda 900 bin ısıtma sistemini modernize ettiğini, 1.2 milyon banyoyu yenilediğini belirtti ve, “Ama yaşlanan bir toplumda bu alanda büyük talep var ve çalışan sayısı da az“ dedi.

Geçen yıl Almanya'da 400 bin tesisatçının görev yaptığı açıklanırken, Avrupa'daki evlerin yüzde 70'inin basit bir dönüşümle ısı pompasına uygun hale geleceğini, diğerlerinin ise başta ısı yalıtımı ve yenileme masraflarına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

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