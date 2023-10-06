Türk İHA’sını düşüren ABD’den açıklama: Üzücü bir olay

ABD F-16 savaş uçağının dün Suriye'de Türk İHA'sını düşürmesinin ardından Pentagon'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Suriye’de dün son dönemin en gergin günlerinden biri yaşandı.

Terör örgütü PKK/YPG’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne düzenlediği roketatarlı saldırıda 5 polis ile 3 asker yaralandı. ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağı ise, Suriye’de görev yapan Türk insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

Bu gelişmeler sonrasında MİT’in Suriye’de düzenlediği operasyonda, PKK/YPG’ye ait silah ve mühimmat depoları vuruldu.

Bu arada Suriye’nin Humus kentinde askeri akademi öğrencilerinin mezuniyet törenine yönelik saldırıda onlarca kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Şam, ülkenin kuzeyini yoğun olarak bombaladı.

Bu gelişmelerin ardından Türkiye-ABD hattında tansiyonu yükselten Türk İHA’sının düşürülmesiyle ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’dan açıklama geldi. Pentagon, Suriye'de Türkiye'ye ait İHA'nın düşürüldüğünü doğrulayarak “Üzücü bir olay” açıklamasında bulundu.

Pentagon sözcüsü Pat Ryder, Türkiye’ye ait İHA’ların dün sabah Suriye’nin kuzeyindeki Haseke’de ABD askerlerinin bulunduğu bölgeden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hava harekatı düzenlediğini söyledi. Ryder, birkaç saat sonra İHA’lardan birinin ABD askerlerinin bulunduğu bölgeye 500 metre kadar yaklaştığını ve bunun “tehdit” olarak algılanması üzerine F-16 uçağıyla vurularak düşürüldüğünü belirtti.

Pentagon sözcüsü, “Türkiye’nin ABD güçlerini kasıtlı olarak hedef aldığına ilişkin bir gösterge yok. Savunma Bakanı Lloyd Bakan Austin çatışmanın önlenmesine yönelik protokollere uyulmasının önemini vurguladı” dedi.

‘PKK’YA KARŞI TÜRKİYE’NİN YANINDAYIZ’

Ryder ayrıca, PKK’nın Türkiye’ye yönelik meşru bir güvenlik tehdidi oluşturduğunu kabul ettiklerini söyleyerek, “PKK’ya karşı NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye'nin halkını terörden koruma konusundaki meşru hakkını asla tartışmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bu arada ABD Savunma Bakanı Austin’ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’le telefonda yaptığı görüşmeye ilişkin Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, iki bakanın ulusal güvenlik ve savunmayla ilişkili konuları ele aldıkları belirtildi. Açıklamada, ABD’nin Türkiye’nin meşru güvenlik kaygılarını anladığı, “ABD güçlerine ya da IŞİD karşıtı koalisyona yönelik risklerin engellenmesi amacıyla ABD ve Türkiye arasında yakın işbirliği konusundaki taahhüdünün altını çizdiği” kaydedildi.

Öte yandan ABD basını, Washington’ın NATO müttefiki Türkiye’ye ait bir hava aracını ilk kez düşürdüğüne dikkat çekti.

Suriye’de omurgasını terör örgütü PKK/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne destek veren ABD’nin Suriye’de yaklaşık 900 askeri bulunuyor.

İlginizi Çekebilir ABD F-16'ları, Türk İHA'sını düşürdü

İlginizi Çekebilir Suriye'de TSK üssüne saldırı: 8 yaralı

İlginizi Çekebilir TSK, Suriye’deki petrol kuyularını vurdu