Türkiye ile İngiltere arasında anlaşma: Kaçak Türkleri daha hızlı gönderecekler

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında bir anlaşma imzalandığı açıklandı.

Sozcu.com.tr

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Gelecek yıl seçimlere gitmeye hazırlanan Birleşik Krallık’ta en büyük sorunlardan biri olan mülteci kriziyle ilgili dikkat çekici bir adım atıldı…

Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yasadışı göçü engellemek için bir anlaşma imzalandı. Anlaşmada ufak botlarla Türkiye’den Birleşik Krallık’a gitmeye çalışan kaçak Türklerin iadesinin kolaylaştırıldığı belirtildi.

İngiltere geçen yılın Aralık ayında Arnavutluk ile benzer bir anlaşma imzalamıştı. İngiliz medyasında yer alan haberlerde Türkiye ile yapılan anlaşma kapsamında Manş Denizi’nden gelen Türklerin ülkelerine dönme sürecinin hızlandırılacağı kaydedildi.



İngiliz medyası, “Türkiye, insan kaçakçılığı çetelerinin merkezi olarak tanıtıldı ve Manş Denizi’nden geçen mültecilerin kullandığı botların çoğu Türkiye’de üretiliyor” yorumunu yaptı. İngiliz haber ajansı Reuters, anlaşma kapsamında insan kaçakçılığına karşı ortak polis operasyonları yapılacağını ve botların satışının engelleneceğini duyurdu.

HEDEFLERDEN BİRİ BOT TEDARİK ZİNCİRİ

Birleşik Krallık İçişleri Bakanı Suella Braverman, “Ortağımız Türkiye ki yakın bir dostumuz ve müttefikimiz olur, bu uluslararası sorun için bizim gerekli birimlerimizle birlikte çalışacak ve ufak bot tedarik zincirini engelleyecek” dedi.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ülkenin en büyük sorunlarından biri olan kaçak göçmen krizini çözmek için harekete geçmişti.

TÜRKLERİN SAYISI GİDEREK ARTIYOR

İngiliz Daily Mail gazetesi ise Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı’nın bir süre önce hazırladığı bir raporun detaylarını paylaştı… İngiliz gazetesi, “Türkiye ile yapılan anlaşma ayrıca son dönemde sayıları giderek artan Manş Denizi’nden ufak botlarla geçen Türk vatandaşlarının iadesini de kapsıyor. Kısa bir süre önce yayınlanan İçişleri Bakanlığı verilerine göre geçen ay Türkler Manş Denizi’nden ufak botlarla en çok geçen ikinci millet. Geçen ay 370 kişi geçti” yorumunu yaptı.

Geçen yıl 12 ay boyunca 1076 Türk vatandaşının İngiltere’ye botlarla Manş Denizi üzerinden geçmeye çalıştığını hatırlatan gazete, bu yıl Nisan-Temmuz arasında ise bu sayının 1359’a çıktığını duyurdu. Daily Mail, “Ufak botlarla gelen Türk mülteci sayısı Şubat ayındaki yıkıcı depremden sonra tırmandı” iddiasını ortaya attı.

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