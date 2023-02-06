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Türkiye’de deprem felaketi: Yıkılan bina ve yerleşim yerlerinin hali gündem oldu

Sabah saatlerinde Türkiye'de büyük bir yıkım ve korkuya sebep olan 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hasar gören ve yıkılan binaların son hali ise üzüntü yarattı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:07 - 06 Şubat 2023 Güncellenme:
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Türkiye’de deprem felaketi: Yıkılan bina ve yerleşim yerlerinin hali gündem oldu

Türkiye haftaya korkunç depremlerle başlarken felaketin yaşandığı bölgeden gelen fotoğraflar ise durumun boyutunu gözler önüne seriyor.

Katolik Kilisesi’nde meydana gelen hasarı İngiliz Daily Mail gazetesi manşetlerine taşıdı.

Ölü ve yaralı sayısının her dakika arttığı bölgeden çekilen fotoğraflar sadece 24 saat önce içinde yaşamın olduğu çok sayıda ev, otel ve yerleşim biriminin yerle bir olduğunu gösteriyor.

Bölgedeki lüks binalar yerle bir oldu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail, enkaz alanlarının “öncesi/sonrası” fotoğraflarını paylaşırken, korkunç depremin yaşamı nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Gaziantep Kalesi’nde hasar meydana geldi.

Depremden sonra çok sayıda artçının meydana geldiği bölgede resmi verilere göre 2 binden fazla bina yıkıldı.

Yıkımın boyutu gözler önüne serildi.

Fotoğraflarda Gaziantep Kalesi, Latin Katolik Kalesi ve Yeni Cami gibi yapıların yanı sıra çok sayıda bina da hasar gördü.

İngiliz medyası yüksek katlı binanın yıkılmasını manşetlerine taşıdı.

İngiliz Daily Mail gazetesi, “Deprem felaketi Türkiye’deki şehirleri yıktı. Çarpıcı öncesi/sonrası fotoğrafları yıkımın boyutunu gözler önüne seriyor” başlığını kullandı.

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