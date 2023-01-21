Türkiye’den Myanmar’a seyahat uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Myanmar'a ilişkin seyahat ve güvenlik duyurusu yayımladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşların zorunlu haller dışında Myanmar'a seyahat etmekten kaçınmaları gerektiği ifade edildi.

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Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, son dönemde artan fidye vakaları sebebiyle Myanmar’a ilişkin seyahat uyarısında bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

* “Vatandaşlarımızın Myanmar’ın sınır bölgelerindeki bazı kişi veya gruplarca internet üzerinden iş verme vaadiyle kandırıldığı, yasa dışı yollarla Myanmar’a sokularak alıkonulduğu ve fidye talebinde bulunulduğu durumlarla son dönemde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

* Vatandaşlarımızın bu tür iş ilanlarına itibar etmemeleri, olası iş tekliflerini kabul etmeden önce şirketler hakkında detaylı araştırma yapmaları ve ihtiyaç halinde Nepido ve ilgili komşu ülkelerdeki Büyükelçiliklerimizle temas etmeleri önem taşımaktadır.

* Ayrıca, devam eden olağanüstü hal, çatışmalar ve protestolar sebebiyle vatandaşlarımızın zorunlu haller dışında Myanmar’a seyahat etmekten kaçınmaları; zorunluluk hallerinde ise seyahat edilecek bölgelerdeki güvenlik durumuna ilişkin Nepido Büyükelçiliğimizle iletişime geçmeleri ve kişisel güvenlikleri konusunda her koşulda tedbirli olmaları tavsiye edilmektedir.”