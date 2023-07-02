Türkiye’nin yakından tanıdığı ABD’li siyasetçiyi yuhaladılar: Sahneden inmek zorunda kaldı

Türkiye'ye destek mesajları paylaşan ve geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen ABD'li siyasetçi Lindsay Graham katıldığı mitingde yuhalanarak zor anlar yaşadı.

Sozcu.com.tr

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Ankara’yı destekleyen ve geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de görüşerek Türkiye’ye destek mesajları veren ABD’li siyasetçi Lindsey Graham dün zor anlar yaşayarak yerel medyanın gündemine oturdu…

Cumhuriyetçi senatör, 2024 seçimlerinde yeniden aday olma hazırlığı yapan eski başkan Donald Trump’ın Güney Carolina’daki mitingine katıldı. Trump’ı övmeye hazırlanan Graham, Trump destekçilerinden gelen yuhalama ve “hain” sloganları karşısında zor anlar yaşadı.

Gelen tepkiler üzerine aceleyle konuşmasını 5 dakikada bitirmeye çalışan Graham, “Bir saniye sakin olun… Ben de burada doğdum. Başkan Trump ile orta yolu bulduk. Bu noktaya gelmek zordu fakat orta yolu bulduk. Başkan Trump’ı destekliyorum” ifadesini kullandı.

Geçmişte Trump karşıtı açıklamalarıyla tanınan Graham’ın bu dönüşü bölgedeki seçmenin tepkisini çekti. Pickens’ta düzenlenen etkinliğe yaklaşık 30 bin Trump destekçisi katılırken, ABD medyası Trump’ın taşrada halen büyük destek aldığını aktararak, Graham’ın geçmişte Trump’ın siyasi hamlelerini eleştirdiği için bu seçmeni karşısına aldığını yazdı.

Graham, “Biden Yönetimi'nin F-16'ları Türk Hava Kuvvetleri'ne satma kararını desteklemek için elimden gelen her şeyi yapacağım. NATO müttefiklerimizin elindeki bu savaş uçakları, bir istikrar duygusu yaratacak ve Türk ordusuna, kesinlikle ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına uygun yetenekler kazandıracak” ifadelerini kullanmıştı.

TRUMP İLE GELGİTLER YAŞIYOR

Güney Carolinalı senatör, Trump’ın 2016’daki seçim kampanyası sırasında Trump hakkında, “Irkçı ve dindar bir yobaz” yorumunu yapmıştı. Fakat Trump’ın başkan seçilmesinden sonra Trump’a en çok destek veren isimlerin başında gelen Graham, 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını sonrasında Trump’ın karşısına geçmişti.

Fakat Graham, Trump’ın 2024’teki başkanlık yarışında adaylığını desteklediğini duyurmuştu. Graham, geçen ay Trump’ın öncekinden çok daha güçlü olduğunu söylemişti.

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