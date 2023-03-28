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Türkiye’ye gönderilen 2.3 ton kokaini ele geçirdiler

Peru polisi son yılların en büyük baskınını gerçekleştirdi ve Türkiye'ye gönderilmek üzere hazırlanan tonlarca kokaini ele geçirdi.

Sozcu.com.tr
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Türkiye’ye gönderilen 2.3 ton kokaini ele geçirdiler

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