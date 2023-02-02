Türkiye’yle kriz yaşayan İsveç’ten terörle mücadele adımı

NATO üyeliği hakkında Türkiye ile gerilim sürerken İsveç, terörle mücadele yasasını sıkılaştıracak.

Sozcu.com.tr

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İsveç, NATO üyeliği hakkında Türkiye’nin itirazlarını hafifletmek için geçen yıl imzalanan terörle mücadele anlaşmasından aylar sonra terör örgütü üyeliğine dair yasalarını sıkılaştıracağını açıkladı.

İsveç hükümetinin Haziran’da uygulamaya almayı hedeflediği yeni yasa, terör örgütlerini destekleyen kişilerin gözaltına alınması ve haklarında yasal işlem uygulanması hakkında resmi kurumların yetkilerini genişletecek.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strommer gazetecilere yaptığı açıklamada “Suç olarak kabul edilen eylemlerin kapsamında yapılacak çok büyük çaplı bir genişlemeden bahsediyoruz” dedi. Strommer, mevcut yasalar kapsamında bir kişiye yönelik yasal işlem yürütülmesinin çok zor olduğunu, bunun için kişinin eylemlerinin belirli bir terör eylemi ile terör eylemlerine her türlü katkı sağlamayı kapsayacağını açıkladı.

Strommer, 2017 yılında Stokholm’daki kalabalığın içine sürülen bir araçla beş kişinin hayatını kaybettiği saldırının İsveç’teki yasaların sıkılaştırılması gerekliliğini ortaya koyduğunu belirtti. Adalet bakanı, Danimarkalı aşırı sağ siyasetçi Rasmus Paludan’ın geçen ay Stokholm’da Kuran yakması ve diğer unsurların etkisiyle İsveç’in meşru bir hedef haline geldiğini ve ülkeye yönelik tehdidin arttığını söyledi.

İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine dair Türkiye’nin endişelerini gidermek için Haziran’da imzalanan anlaşma kapsamında Stokholm terörle mücadele konusunda Ankara ile işbirliğini artırma taahhüdü vermişti.

Stokholm’da düzenlenen ve Paludan’ın eyleminin de aralarında bulunduğu bir dizi gösteriden sonra Türkiye geçen ay NATO müzakerelerini askıya almıştı. (Reuters)

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