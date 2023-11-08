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Ukrayna: Rusya sivil gemiyi vurdu

Rusya'nın, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki bir limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiyi füzeyle vurduğu iddia edildi.

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Ukrayna: Rusya sivil gemiyi vurdu

Ukrayna ordusu “Güney” Operasyonel Komutanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın sivil gemilere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

Rus ordusunun Karadeniz'deki taktik uçaklarından Odessa bölgesindeki limanların birine doğru X-31 radar karşıtı füze ateşlediği belirtilen açıklamada, “Füze, limana girmekte olan Liberya bayraklı sivil bir gemiye isabet etti.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıda mürettebattan bir kişinin hayatını kaybettiği, Filipin vatandaşı 3 mürettebat ile bir liman çalışanının yaralandığı kaydedildi. (AA)

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