Ukrayna: Uluslararası ortaklardan askeri yardım alacağız

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, ülkesinin, uluslararası ortaklarından 1 milyar 500 milyon avronun üzerinde askeri yardım alacağını bildirdi.

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, NATO’nun Vilnius Zirvesi çerçevesinde açıklanan Ukrayna için yardım paketlerini değerlendirdi.

Zirvenin çok verimli geçtiğini belirten Reznikov, “Ukrayna, uluslararası ortaklarından 1 milyar 500 milyon avronun üzerinde askeri yardım alacak.” ifadesini kullandı.

Reznikov, en az 7 paketten söz edebileceklerine dikkati çekerek, “Almanya’nın 700 milyon avroluk yeni yardım paketi 25 Leopard 1A5 tankı, 40 Marder 1A3 IFV, 2 Patriot hava savunma sistemi, 5 Bergepanzer 2 SAM, 20 bin 155 mm top mermisi, 5 bin sis mermisi içeriyor.” bilgisini verdi.

NORVEÇ ASKERİ YARDIM BÜTÇESİNİ ARTIRDI

Avustralya’nın yeni savunma paketinin 30 Bushmaster zırhlı araç içerdiğini aktaran Reznikov, Norveç’in 1000 Black Hornet mikro-dron, NASAMS destek paketi (2 ilave atış kontrol merkezi, iki fırlatıcı ve yedek parçalar) desteği vereceğini kaydetti.

Reznikov, Norveç’in ayrıca Ukrayna’ya askeri yardım bütçesini 240 milyon dolardan 930 milyon dolara çıkardığına dikkati çekti.

Birleşik Krallık’ın Ukrayna’ya 70’ten fazla savaş aracı, tanklar için binlerce mühimmat, ekipmanların onarımı için 64,7 milyon dolarlık askeri yardım paketi sağlayacağını belirten Reznikov, Fransa’nın SCALP füzeleri ve mayın temizleme için ilave mühendislik ekipmanı tahsis edeceğini aktardı.

Reznikov, Hollanda ile ağustosta pilot eğitimine başlama anlaşması yapıldığını, bu ülkenin Ukrayna’nın hava savunma ve topçu yeteneklerinin güçlendirilmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Bakan Reznikov, Kanada’nın Ukrayna’yı desteklemek ve transatlantik güvenliği güçlendirmek için 410 milyon dolarlık yeni fon ve projeler sözü verdiğini belirtti.

“MİSKET BOMBALARINI YENİ ALDIK”

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Tavriya Birliği Komutanı Aleksandr Tarnavskiy da CNN’e verdiği röportajda, ABD’nin geçen hafta aldığı Ukrayna’ya misket bombası sağlama kararını değerlendirdi.

Tarnavskiy, “(Misket bombalarını) Onları yeni aldık, henüz kullanmadık ancak onlar (savaş alanını) temelden değiştirebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Komutan Tarnavskiy, misket bombalarının kullanılabileceği bölgeler konusunda üst düzey yetkililerin karar vereceğini söyledi. (AA)

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