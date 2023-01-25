Ukrayna’ya tank gönderme kararı alan Scholz, Zelenskiy ile görüştü

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya Leopard 2 ana muharebe tankları sağlayacaklarını söyledi. Kararın ardından Scholz'un Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

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Almanya Başbakanı Scholz, Federal Mecliste yaptığı konuşmada, ülkesinin Ukrayna’ya bugüne kadar destek verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini belirterek, “Ukrayna’ya Leopard 2 ana muharebe tankları da sağlayacağız.” dedi.

Avrupa’da Ukrayna’ya en fazla silah desteği veren ülkelerin Almanya ve İngiltere olduğunu aktaran Sosyal Demokrat Partili (SPD) Scholz, şunları söyledi:

“Aldığımız tüm kararları düşünürseniz, Ukrayna’ya destek söz konusu olduğunda Almanya’nın ön saflarda yer alacağını söyleyebiliriz. Bunu büyük bir enerji ve ölçekle yapan ülke biziz. Ayrıca obüs, çok namlulu roketatar ve Gepard gibi ağır silahlar tedarik etmeye karar verdik. Modern hava savunma sistemi İris T, Patriot sistemi bunların hepsi Ukrayna’nın kendisini savunmasına yardımcı olacak önlemlerdir. Tüm bu kararlar müttefiklerle uyum ve yakın işbirliği içinde alınmıştır. Bu yüzden etkililer ve bu yüzden onları alabildik. Bu hükümetin sahip olduğu ilke budur.”

Alman Başbakan, alınan kararlardan endişe duyan çok sayıda vatandaş olduğuna işaret ederek, “Bu nedenle vatandaşlara şunu söylemek istiyorum; bana ve hükümetimize güvenin. Ülkemize yönelik risklerin yanlış yönde büyümesine izin vermeden ülkelerarası koordineli bir şekilde hareket etmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

“HİÇBİR KOŞULDA KARA BİRLİKLERİ GÖNDERMEYECEĞİZ”

Scholz, Avrupa’da gerçekten bir savaş olduğuna dikkati çekerek, “Bu savaş, tam da Berlin’den çok uzak olmayan Ukrayna’da gerçekleşiyor. Dolayısıyla yaptığımız her şeyde Ukrayna’yı desteklemeli ve aynı zamanda savaşın, Rusya ile NATO arasında bir savaşa dönüşmesini engellemek için gerekli ve mümkün olan her şeyi yaptığımızı açıkça ortaya koymalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Matematiksel kesinlikler yoktur. Hiç kimse doğru ya da yanlış kararların tam olarak nerede olduğunu bilemez. Bu yüzden bunu doğru ve tam bir niyetle, parça parça yaptık.” diyen Şansölye Scholz, bunun Avrupa ve Almanya için herkese uyan tek bir güvenlik ilkesi olduğunun altını çizdi.

Scholz, konuşmasında, savaş uçaklarının teslimatını ya da kara birliklerinin konuşlandırılmasını kesin bir dille reddederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Savaş uçaklarından bahsetmediğimizi çok önceden açıkça belirtmiştim ve burada da aynısını yapıyorum. Hiçbir koşulda kara birlikleri göndermeyeceğiz. NATO askerlerinin Ukrayna savaşına doğrudan müdahil olmayacağını söylemiştim. Şimdiye kadar durum böyle değildi ve gelecekte de böyle olmayacak. Herkes buna güvenebilir.”

“İLK SAVAŞ TANKLARI YAKLAŞIK 3 AYDA UKRAYNA’DA OLABİLİR”

Meclis Savunma Komisyonu Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya’dan ilk Leopard savaş tanklarının yaklaşık 3 ay içinde Ukrayna’da olabileceğini söyledi.

SPD’li siyasetçi, eğitimin artık çok hızlı şekilde başlayacağını ve ikmal yollarının hızlı şekilde netleştirileceğini ifade etti. Pistorius, tankların teslim edilmesi kararını “tarihi” olarak nitelendirerek, “Ancak açık olan şu ki; bir savaşın tarafı olmayacağız.” dedi.

SCHOLZ, ZELENSKİY İLE GÖRÜŞTÜ

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede, Ukrayna’daki siyasi, askeri ve insani durum ele alındı.

Scholz, Rusya’nın saldırganlığı karşısında Ukrayna ile dayanışmasını teyit etti ve Almanya’nın Avrupalı ​​ve uluslararası ortaklarla yakın eşgüdüm içinde Ukrayna’ya askeri desteği daha da artıracağını belirtti.

Zelenskiy de Leopard 2 tanklarını Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine tahsis etme kararından ve bu tankları kendi stoklarından Ukrayna’ya sağlamak isteyen ortak ülkelere de bu konuda izin vereceğinden dolayı Scholz’a teşekkür etti.

İki lider, yapıcı istişareleri sürdürme ve yakın temasta olma konusunda mutabık kaldı.

Almanya bugün kendi envanterinden Ukrayna’ya 14 Leopard 2 A6 tankından oluşan bir bölük sağlayacağını ve Ukraynalı askerlerin Leopard tanklarıyla ilgili eğitiminin Almanya’da hızlı şekilde başlayacağını açıklamış, Leopard-2 tanklarını envanterlerinden Ukrayna’ya teslim etmek isteyen ülkelere de bunların sevkiyatı için onay vereceğini bildirmişti.

LEOPARD TANKLARI

Almanya’nın ürettiği Leopard tankları, Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinde bulunuyor.

Dünya çapında çeşitli ordularda hizmet veren yaklaşık 2 bin 670 Leopard 2 tankı mevcut. Yaklaşık 64 ton ağırlığındaki Leopard tankları, saatte 70 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 120 milimetrelik yivsiz top namlusuyla 5 bin metreye kadar hedefleri vurabiliyor.

Polonya ve Finlandiya gibi Avrupalı müttefikler, Ukrayna’ya bu tankları göndermeye hazır olduklarını ve Berlin’in onayını beklediklerini açıklamıştı.(AA)

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