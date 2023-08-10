Ülke şokta: Ekvador’da devlet başkanı adayı suikasta kurban gitti

Son yıllarda şiddetin ve silahlı saldırıların giderek arttığı Ekvador'da devlet başkanı seçimlerine haftalar kala kan donduran bir olay yaşandı.

Sozcu.com.tr

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İki hafta sonra erken seçimlere hazırlanan Ekvador’da dün gece kan donduran bir olay yaşandı. Ülkede devlet başkanı adayı olarak öne çıkan ve yolsuzlukla ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele eden gazeteci Fernando Villavicencio, suikasta uğradı.

59 yaşındaki Villavicencio, Quito’da düzenlediği mitingden sonra otomobiline binerken silahlı saldırıya uğradı. İlk belirlemelere göre kafasından vurulduğu açıklanan Villavicencio’nun kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği açıklandı. Aynı zamanda bir milletvekili olan Villavicencio’nun seçimlerde öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtildi.

Sağcı bir vekil olduğu bilinen ve eski bir gazeteci olarak tanınan Villavicencio’nun özellikle Ekvador’daki organize suç ve uyuşturucu kaçakçılığıyla en çok mücadele eden isimlerden biri olduğu da aktarıldı.

Yetkililer olaydan sonra, zanlılardan birinin vurularak öldürüldüğünü açıklarken, dokuz kişinin de yaralandığını duyurdu. Yaralananlar arasında bir milletvekili adayı ve iki polis memurunun da olduğu belirtildi.

EL BOMBASI DA ATMIŞLAR

Geçen hafta Villavicencio, kendisinin ve kurmaylarının suç örgütleri tarafından tehdit edildiğini söylemişti. Mayıs ayında adaylığını açıklayan Villavicencio, “Amacım devleti ele geçiren ve halka diz çöktüren mafyayı yenmek” demişti.

Seçim yarışında öne çıkan adaylardan biri olan ve en kötü ihtimalle üçüncü olması beklenen Villavicencio’nun son dönemde oylarını da artırdığı açıklandı.

Ekvador Ulusal Polis Kumandan Yardımcısı General Manuel Iniguez, “Olay Quito’nun kuzeyindeki bir okulun dışında oldu. Saldırgan kalabalığa doğru bir el bombası da attı ama bu el bombası patlamadı” dedi.

Yerel medya en az 30 el ateş edildiğini aktarırken, Ekvador İçişleri Bakanlığı ve üst düzey yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Savcılık, bir şüphelinin öldüğünü belirtirken şu an saldırıyla bağlantısı olduğu tahmin edilen 6 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso da kısa bir süre önce adı Twitter’dan X’e değiştirilen sosyal medya platformunda, “Onun anısı ve mücadelesi için size bu suçun cezasız kalmayacağını temin ederim. Organize suç çok ileri gitti fakat yasalar onları yenecek” dedi. Kısa bir süre önce hükümeti lağveden Lasso’nun hükümeti ülkede şiddetin ve uyuşturucu kaçakçılığının artması ve mafya ve uyuşturucu kartellerinin yaygınlaşmasının sorumlusu olarak gösteriliyordu.

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