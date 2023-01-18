UNESCO: Her 4 günde 1 gazeteci öldürüldü

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) '2021-2022 İfade Özgürlüğü ve Medya Geliştirmede Dünya Eğilimleri' raporunda geçen yıl dünya çapında 86 gazetecinin öldürüldüğü ve bunun da her 4 günde bir gazetecinin veya medya çalışanının öldürülmüş olduğu anlamına geldiği ifade edildi.

Sozcu.com.tr

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UNESCO’dan rapora dair yapılan açıklamaya göre Latin Amerika ve Karayipler, 2022’de 44 cinayetle gazeteciler için en ölümcül bölge oldu.

Asya ve Pasifik’te 16, Doğu Avrupa’da 11 cinayet kaydedildi. Gazeteciler için en ölümcül ülke ise 19 cinayetle Meksika oldu. Meksika’nın ardından 10 cinayetle Ukrayna ve 9 cinayetle Haiti yer aldı.

YARISI GÖREV BAŞINDA DEĞİLKEN HEDEF ALINDI

Öldürülen gazetecilerin neredeyse yarısının görev başında değilken hedef alındığı; bazılarının seyahat ederken, evlerinde, otoparklarda veya görevde olmadıkları diğer halka açık yerlerde saldırıya uğradığı kaydedildi.

Bu, gazeteciler için boş zamanlarında bile güvenli alanların olmadığı anlamına geliyor denilen raporda, çatışma halindeki ülkelerde öldürülen gazeteci sayısının 2021’de 20 olduğu ve 2022’de 23’e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, “Bu gazeteciler yolsuzluk, çevre suçları, gücün kötüye kullanılması, protestolar gibi hassas konuları ele aldıkları ve aralarında organize suç, silahlı çatışma veya aşırılıkçılığın yükselişi hakkında haberler yaptıkları için misillemeler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle öldürüldüler” denildi.

ENDİŞE VERİCİ

Konuyla ilgili olarak son 5 yılda bir miktar ilerleme kaydedilmiş olsa da gazeteci cinayetlerinin cezasız kalma oranının şaşırtıcı derecede yüksek bir şekilde yüzde 86’da kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Örgütün Genel Direktörü Audrey Azoulay, “Birkaç yıl art arda düşüşlerin ardından, 2022’de öldürülen gazetecilerin sayısındaki keskin artış endişe verici. Yetkililer bu suçları durdurmak için çabalarını hızlandırmalı ve faillerinin cezalandırılmasını sağlamalıdır çünkü bu şiddet ortamında kayıtsızlık önemli bir faktördür” dedi.

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