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UNICEF’in “İyi Niyet Elçisi” Priyanka Chopra, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

Hint asıllı İngiliz oyuncu Priyanka Chopra, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım çağrısında bulundu.

Sozcu.com.tr
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UNICEF’in “İyi Niyet Elçisi” Priyanka Chopra, depremzedeler için yardım çağrısında bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) “İyi Niyet Elçisi” sanatçı Priyanka Chopra, kurumun resmi Instagram hesabında yayınlanan videoda, “Bu bir acil durum çağrısıdır. Türkiye ve Suriye’deki çocuklar ve ailelerin hemen şimdi yardımımıza ihtiyacı var. Bu insanların gidecek bir yeri yok ve acil olarak tıbbi malzeme, çadır, içilebilir su, yiyecek ve hijyen malzemelerine ihtiyaç var. Bölgede bulunan UNICEF, depremzedelere yardımcı oluyor ve yardımlarınızla daha fazla insana ulaşmamız mümkün. Hadi bir araya gelerek yardım edelim” ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu daha önce de kişisel sosyal medya hesaplarından yardım çağrısında bulunmuştu. (AA)

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