Ünlü milyarder Epstein’in ölümüyle ilgili yeni gelişme

ABD'de kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'ın hapishanede ölü bulunmasından hapishane yönetimi ve çalışanları sorumlu tutuldu.

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ABD Adalet Bakanlığınca hazırlanan raporda, Epstein'ın ölümünde “ihmal”, “suistimal” ve “doğrudan iş performansı başarısızlıklarının birleşimi”nin rol oynadığı belirtildi.

128 Sayfalık raporda, Epstein'in, yüksek profiline ve olaydan iki hafta önceki intihar girişimine rağmen güvenlik kameraları ve gardiyanlar tarafından gerektiği gibi düzenli kontrol edilmediği ifade edildi.

Raporda, hapishane yönetiminden ve çalışanlarından 13 kişinin başarısızlığı tespit edilerek, 4 çalışan hakkında dava açılması tavsiyesinde bulunuldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlarıyla yargılanan ABD’li milyarder Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde, 10 Ağustos 2019’da ölü bulunmuştu.

Epstein’ın ölümünden sonra ihmal suçlamasıyla gardiyanlar Tova Noel ve Michael Thomas hakkında dava açılmış, iki gardiyan hapishanede yarım saatte bir zorunlu olan devriyelerini yapmadıkları halde nöbet listesine imza atmakla suçlanmıştı.

Epstein’ın ölümünün ardından kayıtları değiştirdiklerini itiraf etmeleri karşılığında kendilerine yönelik suçlamaları düşürülen iki gardiyana, 100 saat kamu hizmeti cezası verilmişti. (AA)

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