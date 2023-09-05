Uyuşturucu baronunu denize atarak öldürdüler

Yaklaşık 200 kilogram uyuşturucuyu çalmaya çalışan bir uyuşturucu taciri çete üyeleri tarafından feci şekilde öldürüldü. Cinayet anları anbean kaydedildi.

Sozcu.com.tr

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Venezuela’da uyuşturucu tacirleri arasındaki savaş giderek büyüyor… Bir süre önce bir uyuşturucu kartelinin yaklaşık 200 kilogramlık kokain sevkiyatına müdahale ederek soymaya çalışan uyuşturucu baronu Reinaldo Fuentes, çetenin diğer üyeleri tarafından korkunç bir şekilde öldürüldü.

Uyuşturucuyu çalmaya çalıştıktan sonra misillemeye uğrayan Fuentes, önce kıskıvrak yakalandı. İntikam almak isteyen çete üyeleri yaklaşık 8 milyon dolar değerindeki kokaini çalmak isteyen Fuentes’i soyup ellerini bağlayarak bir tekneye taşıdı.

68 yaşındaki uyuşturucu baronuna ağırlık bağlayan çete daha sonra soğukkanlılıkla adamı Martinique yakınlarında denize fırlattı. Bünyesinde olduğu Clan del Cartel’de orta düzeyde görev üstlenen Fuentes’i kimlerin kaçırdığı ve denize attığı açıklanmadı.

Uyuşturucu çetesi liderlerinin uyuşturucunun ve paranın kaybolmasından sonra Fuentes’i sorguladığı fakat alınan cevaptan tatmin olmadıkları da belirtildi.

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