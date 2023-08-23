Vicdansızlık: Yangın felaketinin ortasında kapalı römorkta göçmenler kaderine terk edildi

Yunanistan’ın Dedeağaç (Evros) iline bağlı sınır bölgesinde orman yangını devam ederken bugün de yangın bölgesinde, bir aracın çektiği kapalı römorka kilitlenen 13 göçmenin yangınının ortasında kaderine terk edildiği ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yunanistan'ın Batı Trakya'daki Dedeağaç (Evros) iline bağlı Meriç sınır bölgesinde devam eden orman yangınında dün 18 göçmenin yanmış cesetleri bulunmuştu.

Orman yangını kontrol edilemez biçimde devam ederken Dedeağaç iline ve orman yangınına yakın bölgede kapalı kasa römorku bulunan bir aracın terk edildiği ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi.

KİLİTLİ RÖMORKTA 13 GÖÇMEN

Polis, römorkun kilitli kapısını açtığında içerde çok sayıda göçmenle karşılaştı.

Römorkta havasızlıktan baygınlık geçirdiği belirtilen 13 göçmenin Pakistan ve Suriye uyruklu olduğu anlaşıldı.



Göçmenler karavandan indirilirken bölgede yapılan aramada saklanan yabancı uyruklu araç sürücüsü de bulundu ve gözaltına alındı.

Yunanistan polisi tarafından yapılan açıklamada, Dedağaç bölgesinden günde yaklaşık 900 göçmenin sınırı geçtiği ve ormanlık alanda saklandıkları belirtildi.

Yunan polisi, aracın römorkunda göçmenlerin bulunduğu anı kayıt altına aldı

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da yangın faciası... Fabrikalar ve depolar tehdit altında

İlginizi Çekebilir Yunanistan'da yangın dehşeti: Ormanda 18 kişinin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir Yangın bölgesinde büyük bir tehlike... SÖZCÜ ekibi de oradaydı