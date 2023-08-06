Yoğun yağış ülkeyi felç etti: Ölü ve yaralılar var

Slovenya'da sağanak yağışlar ve şiddetli seller en az üç kişi öldü, su baskınları yaşandı.

Sozcu.com.tr

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Slovenya çevre ajansı, ülkenin kuzey, kuzeybatı ve orta kesimlerinde 24 saat içinde bir aylık yağmur miktarının düşmesinin ardından hava durumu alarmını en yüksek seviyeye çıkardı

Şiddetli yağmurun ardından hızla kabaran nehirler nedeniyle su baskınları yaşandı. Bazı otoyolları ulaşıma kapandı.

Başbakan Robert Golob, seller nedeniyle tatilini yarıda kesmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında “Bunun rekor bir sel olduğunu şimdiden söyleyebiliriz” dedi. Golob, bunun Slovenya’nın 1991 yılında bağımsızlığını kazanmasından bu yana yaşanan en büyük sel olabileceğini söyledi.

Golob, “Ölçeği felaket boyutlarında. Alabileceğimiz tüm yardımı istiyoruz. Dışarı çıkmak kesinlikle gerekli olmadıkça herkesi evde kalmaya çağırıyorum” dedi.

Celje’deki yetkililer, kabaran Savinja Nehri’nin kıyılarını taşırması nedeniyle kasaba nüfusunun yaklaşık onda biri olan 4000 kişinin tahliye edilmesini emretti. Ljubno kasabasının yukarısında da aynı nehir evleri sürükledi ve toprak kaymalarına neden oldu.

Kuzey Slovenya’nın Avusturya sınırındaki Koroska bölgesi, köprülerin ve yolların tahrip olması ve bazı bölgelerde su kaynaklarının kesilmesiyle en ağır darbeyi aldı.

Yerel yetkililer Avusturya hükümetinden, ihtiyaç duyulması halinde Slovenyalılar için hastane bakımı sağlamaya hazır olmalarını istedi. Slovenya’nın başkenti Ljubljana’daki ana hastane, alarm modunda çalıştığını ve insanlara sadece acil nedenlerle gelmelerini söyledi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Slovenya polisi resmi STA haber ajansına yaptığı açıklamada Perşembe akşamı başlayan aşırı hava koşullarından bu yana üç kişinin öldüğünü açıkladı. Slovenyalı bir kadın, gece boyunca selin yolları kapattığı ve yetkililerin anaokullarını gün boyunca kapattığı merkez kasaba Kamnik’te öldü. Kranj kenti yakınlarındaki dağlık bir bölgede de iki Hollanda vatandaşı hayatını kaybetti.

Ülkede yaz başlarında yaşanan fırtınada dört kişi ölmüş, çok sayıda evin çatısı uçmuş, ağaçlar devrilmişti.

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