Yunanistan Dışişleri Bakanı Ankara’da: Fidan ve Gerapetritis’ten açıklamalar

Son dönemde ilişkilerin normalleşmeye başladığı Ankara-Atina hattında kritik bir görüşme gerçekleşti.

Sozcu.com.tr

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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Dışişleri Bakanlığı’nda bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Fidan, “Komşumuz Yunanistan ile ön koşulsuz olarak diyalogu sürdürmeye ve ilişkilerimizi her alanda ortak menfaatler temelinde geliştirmeye hazırız. Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk” dedi.

Görüşme sonrasında basın mensuplarının karşısına çıkan iki bakan ziyaretin detaylarını paylaştı.

KIBRIS VE AB GÜNDEME GELDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, “Kıbrıs gibi, Türkiye’nin AB yönelimi gibi, göçmen konusu gibi konular ele alındı. Kritik olan adım görüşmelerin bir an önce başlaması; Yunanistan uzun yıllardır Türkiye’nin AB yönelimi desteklemektedir. Sorunların çözümlerine yeni yaklaşımlar getirmek konusunda hemfikir olduk” dedi.

Gerapetritis, “Güven artırıcı önlemler görüşmeleri yakın dönemde başlayacak. Türkiye ile Yunanistan arasında pozitif gündemin devam ettirilmesi yönünde mutabık kaldık” yorumunu da yaptı.

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