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ALES tamamlandı, gözler sınav sonuçlarında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/1) yapıldı.

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ALES tamamlandı, gözler sınav sonuçlarında

Sınav, 90 sınav merkezinde, saat 10.15’te başladı. Lefkoşa ve Bişkek dahil 79 ilde düzenlenen sınava, 186 bin 792 aday katıldı.

Sayısal ve sözel testlerden oluşan 100 soru için adaylara 150 dakika cevaplama süresi verildi. Sınavda 26 bin 265 kişi görev aldı.

SONUÇLAR 10 MAYIS’TA

ALES/1 sonuçları, 10 Mayıs 2023’te açıklanacak. Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. (AA)

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