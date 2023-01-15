Boğaziçi mezunları ‘Ayakta kal Boğaziçi’ diyor

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’nün üniversiteden çıkarmak istediği Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), bu duruma tepki göstermek için mezunlar ile birlikte ‘Ayakta kal Boğaziçi, yerinde kal BÜMED’ yazılı dövizler ile sosyal tesislerde toplandı. “Boğaziçi Üniversitesi fethedilecek bir kale değildir” diyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve mezunlar, rektöre istifa çağrısı yaptı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Hiçbir kamu desteği olmadan 4 bin 144 mezunun bağışıyla kurulan ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nün üniversiteden çıkarmak istediği Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), bu duruma tepkisini göstermek için mezunlar ile birlikte sosyal tesislerde toplandı. “Boğaziçi Üniversitesi fethedilecek bir kale değildir” diyen Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve mezunlar, “Ayakta kal Boğaziçi, yerinde kal BÜMED” yazılı dövizler taşıdı. Sık sık “Rektör istifa” sloganları atıldı.

‘SİZİ YETİŞTİRMİŞ OLAN YERE SADIKSINIZ'

Boğaziçi Ünivertesi'nin hocalarından Prof. Dr. Oya Başak da Boğaziçi mezunlarına destek verdi. Başak, “Her şey yıkılıyor, bütün değerler dağıtılıyor Zaten etrafta çok hakim olan yalan, yalan haber, yozluk, bozukluk böyle sinsi sinsi yayılıyor üniversiteye. Yalanlara inanmayın. Çok iyi bir iş yapıyorsunuz. Bu nadide üniversiteyi ayakta tutmaya ve insani değerler, sağlam insanlık, vefalı insanlık doğru dürüst insanlık. Bütün insan yetiştirdik biz sizler gibi. Bütün insanlarsınız. Koşup geldiniz. Sizi bu şekilde yetiştirmiş olan yere sadıksınız. Sizi çok seviyorum” şeklinde konuştu.

REKTÖRE ‘İSTİFA' ÇAĞRISI

Prof. Dr. Binnaz Toprak ise rektöre, rektör yardımcılarına ve dekanlara ‘istifa' çağrısı yaparak, “Bu camianın karşısına çıkılamaz. Hiçbir iktidar bunun karşısında duramaz. Dolayısıyla ben buradan sayın rektöre, yardımcılarına, bu üniversitenin geleneğini, değerlerini bilmeyen tepeden inme dekanlara hepsine bir çağrıda bulunmak istiyorum. İstifa edin. Çünkü tarih bizden yana, biz kazanacağız. Ben hiçbir şekilde endişe etmiyorum. Boğaziçi yine eski değerlerine, eski geleneğine ve eski yönetim tarzına kavuşacak” dedi.

‘BOĞAZİÇİ'NE SAHİP ÇIKMAK ATATÜRK'ÜN DEĞERLERİNE SAHİP ÇIKMAKTIR'

Boğaziçi Üniversitesi mezunu İYİ Partili Taylan Yıldız, “Çok güzel günlerimiz geçti burada. Boğaziçi'nin de Türkiye'nin ne kadar büyük bir gururu olduğunu da yurt dışına gittiğimizde anladık. Orada ne kadar saygın bir üniversite olduğunu, ülkemizde yetişen bu insanların yurt dışında göğsü dik olabilmesinin en büyük sebeplerinden birinin de bu güzel üniversitede yetiştirilen gençler olduğunu ben orada gördüm. Onun için Boğaziçi'ne sahip çıkmak; sadece Boğaziçi'ne sahip çıkmak değil, Türkiye'nin liyakatına sahip çıkmak, Türkiye'nin geleceğine sahip çıkmak ve Atatürk'ün değerlerine sahip çıkmaktır” ifadelerini kullandı.

ODTÜ MEZUNLAR DERNEĞİ'NDEN DESTEK

ODTÜ Mezunları Derneği de Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği'nin eylemine destek verdi. Dernek adına yapılan konuşmada, “İstanbul ODTÜ Mezunları derneği olarak, bütün ODTÜ mezunlarının selamını getirdim. Buraya bir kez daha sizin huzurunuzda ‘Ayakta kal Boğaziçi, yerinde kal BÜMED' demeye geldik. Biliyoruz ki yarın öbür gün bizim başımıza da bir şey gelebilir. Biliyoruz ki kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” denildi.

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