Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS tarihi MEB tarafından açıklandı

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak bursluluk sınavı tarihi belli oldu. MEB tarafından açıklanan tarihe göre bursluluk sınavı 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek. İOKBS, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde saat 10.00'da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

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Eski adıyla PYBS yeni adıyla İOKBS olan bursluluk sınavı için tarih belli oldu. MEB tarafından düzenlenecek ve 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ile 11'inci sınıf öğrencileri katılacak.

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?

Millî Eğitim Bakanlığınca yapılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 21 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek.

Sınav, 21 Nisan 2024 tarihinde tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde düzenlenecek.

BURSLULUK SINAVI YENİDEN NİSAN AYINDA

Daha önce öğretim yılı bitmeden yapılan bursluluk sınavları, koronavirüs salgını nedeniyle eylül ayı itibarıyla gerçekleştiriliyordu. Bu yıl 2023 – 2024 eğitim öğretim yılı sona ermeden yaz tatili öncesinde öğrencilerin güncel bilgileriyle sınava girebilmeleri için 21 Nisan 2024 tarihinde, eğitim öğretim yılı tamamlanmadan yapılacak.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler ise yayımlanacak olan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2024″te yer alacak.