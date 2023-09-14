DGS kayıtları başladı: DGS kayıtları için gerekli belgeler neler?

ÖSYM tarafından geçtiğimiz günlerde sonuçların açıklanmasının ardından DGS kayıt işlemleri başladı. DGS kayıtları üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu "Üniversite E-Kayıt" uygulamasını tıklayarak 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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Ön lisans bölümünü tamamlayarak DGS’ye katılan ve aldığı puan ile ÖSYM tarafından lisans programına yerleştirilen adaylar için DGS kayıtları başladı. Adaylar belirlenen tarihler içerisinde üniversitenin açıklamasına göre uzaktan ya da şahsen başvuru ile kayıt işlemini gerçekleştirecek.

DGS KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir yükseköğretim programını kazanan adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 14-20 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt yaptırmak isteyen adaylar, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının e-devlet kapısı üzerinden sunduğu “Üniversite E-Kayıt” uygulamasını tıklayarak, https://www.turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit adresi üzerinden 14-18 Eylül 2023 tarihleri arasında (18 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’a kadar) elektronik kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Elektronik kayıt yapan adayların, ders kayıt işlemlerinde sorun yaşamamaları için e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğine dair yazıyı ekranda görmeleri gerekiyor.

Elektronik kayıt işlemlerini tamamlayan adayların, üniversitelerinin web sitesinde belirtilen belgeleri ilgili tarih aralığında elden teslim etmesi gerekiyor.

DGS KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

DGS üniversite kayıtları için her üniversite kayıt için farklı ek belgeler talep edebiliyor bundan dolayı öncesinde yerleştirme yapılan üniversitenin sitesini ziyaret ediniz, bunun dışında her üniversitenin talep ettiği belgeler şu şekilde;

2023-DGS Yerleştirme Sonuç Belgesi.

Lise Diploması veya Lise Mezuniyet Belgesi veya Diploma Kayıp Belgesi.

Ön Lisans Diploması veya Ön Lisans Mezuniyet Belgesi veya Önlisans Kayıp Belgesi.

Nüfus Cüzdanı.

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