DGS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023 yılında Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercih sonuçları için merakla bekleyen yüzbinlerce aday ÖSYM'nin sitesine akın etti. DGS tercih sonuçları için açıklanma tarihi verilmezken ÖSYM'ni 11 Eylül ile 15 Eylül tarihleri arasında açıklaması bekleniyor. ÖSYM'nin tercih sonuçları açıklamasının ardından öğrenciler belirlenen tarihlerde üniversite kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

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ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi), DGS tercih sonuçları için açıklama bekleyen adaylara yönelik tarih vermedi. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi, benzer tarihlerde erişime açılması beklenen tercih sonuçlarının bu hafta açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS tercih sonuçları için ÖSYM tarafından tarih bilgisi paylaşılmadı ancak geçtiğimiz yıl tercih süreci 1 Eylül günü bitmiş, tercih sonuçları ise 6 gün sonra 7 Eylül günü açıklanmıştı.

Geçtiğimiz senenin tarihleri baz alındığında 2023 yılında DGS tercih sonuçları 11 Eylül Pazartesi günü ile 15 Eylül Cuma günü arasında açıklanması bekleniyor.

DGS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sonuç açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.