EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor, son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları doğrultusunda kura usulü ile kamu kurum ve kuruşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacak. EKPSS kura tercihleri 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kura tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayınlandı. Yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim düzeyi kadrolar için EKPSSP1 puanı, ön lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP2 puanı, lisans düzeyi kadrolar için EKPSSP3 puanı kullanılacak.

EKPSS TERCİH KURA BAŞVURU EKRANI

EKPSS TERCİH KILAVUZU

EKPSS KURA BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Kuraya katılmak için başvuru yapacak adayların başvuru işlemleri, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

EKPSS KURA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, 05-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan 2023-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, EKPSS tercih sonuçları için tarih bilgisi paylaşmadı ancak 2022 yılında EKPSS yerleştirmeleri 17 Şubat 2022 tarihine gerçeklemişti.

Bu sene de şubat ayının ikinci haftasında atamaların Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.