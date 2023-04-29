Gençlerin üniversite hayallerinden 500 milyon lira kazandılar!

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, “2023 YKS’ye 3 milyon 498 bin 18 başvuruyla tüm zamanların rekoru kırıldı” diyerek, sevinç çığlıkları attı. Başkan Ersoy, boşa sevinmiyormuş. Adaylar sınava girmeden ÖSYM kasasına 500 milyon TL koydu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Üniversite sınavında 2022'de baraj kaldırılınca 3 milyon 234 bin 409 aday başvurmuştu. Bu yıl bu sayı 254 bin 593 kişi daha artarak, 3 milyon 498 bin 18 kişiye çıktı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 3 aşamalı yapılır. Sınavın ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) giriş ücreti 115 TL ve 3 milyon 498 bin 18 aday başvurdu. ÖSYM sadece sınavın ilk aşaması TYT' den, 402 milyon 272 bin lira kazandı.

BACASIZ FABRİKA!

Sınavın ikinci aşaması olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise kişi başı sınav ücreti 115 TL. Bu sınav için de 2 milyon 556 bin 350 aday başvurup, 293 milyon 980 bin TL ödedi. Sınavın 3. aşaması olan Yabancı Dil Sınavı'na (YDS) ise bu yıl yüzde 99.4 oranında artışla 335 bin 786 aday başvurdu. ÖSYM, bu sınava girecek adaylardan da 38 milyon 615 bin TL aldı. ÖSYM, 2023 YKS'den 735 milyon 67 bin TL gelir elde etti. Deprem bölgesindeki öğrencilerden sınav ücreti alınmadığı için bu sayı, 500 milyon TL'yi aştı.

78 İL NÜFUSUNU GEÇTİ

İstanbul, Ankara, İzmir hariç 2023 YKS'ye başvuran 3 milyon 498 bin 18 aday sayısı, 78 il nüfusunu tek tek geride bıraktı. 2023 YKS'de yarışacak adayların toplam sayısı ise Türkiye'deki 19 ilin toplam nüfusunu geçti. Bu da gösteriyor ki; üniversite sınavı eğer seçim olsaydı, sınava giren aday sayısı 50 milletvekili çıkarmaya yetecekti.

BAYBURT'UN 41.5 KATI

Bingöl, Kırıkkale, Hakkari, Kars, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Kilis, Gümüşhane, Ardahan, Tunceli, Bayburt dahil 19 ilin toplam nüfusu 3.5 milyon kişi yapıyor. 84 bin 241 kişinin yaşadığı Bayburt nüfusunun 41.5 katı genç üniversite sınavında yarışacak.

3.2 milyon öğrenci baştan kaybedecek

Üniversite sınavına bu yıl girecek olan 3 milyon 498 bin 18 adaydan 3.2 milyonunun sınavı baştan kaybedeceğini vurgulayan Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, ekonomik kriz hatta yüzde 50 indirimli öğrenci pasosu almak isteyenlerin başvuruyu artırdığını söyledi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un, ‘Rekor kırdık' diye sevinç çığlıkları attığı 3.5 milyona çıkan YKS başvuru sayısının ne anlama geldiğini ve artış nedenlerini, sonuçlarını Eğitim Uzmanı Salim Ünsal, SÖZCÜ' ye şöyle anlattı: “Sınava başvuran aday sayısı yüzde 8 artış ile 3 milyon 498 bin 18'e çıktı. Geçen yıla göre 254 bin 593 aday daha arttı. Bu artan sayı bile tek başına Türkiye'deki nitelikli üniversite ve bölümlere ayrılan toplam kontenjanı dolduruyor. Bu da bize, YKS'ye girecek 3.5 milyon adaydan, 3.2 milyonunun, baştan kaybedeceğini gösteriyor. 600 bin aday iş bulma şansı çok düşük bölümlere yerleştirilecek. 2,6 milyon aday ise hiçbir yere yerleşemeden elenecek. Bu tablo, 2024 YKS sınav havuzunu anormal şişirip, seneye sınava girecek aday sayısının 4 milyonu geçmesine yol açacak.”

BABA EVİNE DÖNÜŞ

“Bu yıl 34 yaş üstü kadınlara da ek kontenjan hakkı tanınması ve 12. sınıf ikinci dönem müfredatının sınavdan çıkarılması da başvuruyu arttırdı. Adaylar, sınavın kolay olacağı beklentisine girdi. Başka şehirlerde halen okuyan üniversiteli gençler ise yüksek kiralar, gıda fiyatlarındaki artış gibi ekonomik nedenlerle ana-babalarının yanına sığınmak için yeniden sınava giriyor. Bu da sınava tekrar girilmesini tetikledi.”

EKSİ NETLE ÜNİVERSİTEYE

“Bu yıl sınavın asıl sürprizi, Yabancı Dil Sınavı'nda (YDS) ortaya çıktı. 2022 YKS'ye göre YDS başvurusu yüzde 99.4 arttı. 2022 YDS'ye 168 bin 498 aday başvururken, 2023 YDS'de bu sayı 335 bin 786 oldu. Yine, 2022 YKS'de sınav barajının kaldırılması başvuruyu arttırdı. Çünkü, adaylar bu yıl da sıfır hatta eksi netle bile bir üniversiteye yerleşebilecek. Bu yıl sınava başvuranların 1.2 milyonu ya sınava girmeyecek ya da 5 netin altında kalacak adaylardan oluştu.”

LİSE SONLAR DİKKAT!

“Başvuru sayısı 3.5 milyona çıksa da adaylarda başarı seviyesi çok düşük olacak. Bu durum lise son sınıfta okuyan öğrenciler için bir avantaj sayılır. 12. sınıf öğrencileri mutlaka sınava girsin. Çünkü, 4+4+4 sistemiyle okula başlayan öğrenciler ilk defa önümüzdeki yıl 2024 YKS' de sınava gireceği için, gelecek yıl aday sayısına 1.5 milyondan fazla lise son daha eklenecek. Önümüzdeki yıl sınava girecek aday sayısı 4 milyonu aşacak.”

ÖĞRENCİ PASO SINAVI

“YKS başvuru artışını sınav barajının kaldırılması, deprem bölgesindeki öğrencilerden başvuru ücreti alınmaması gibi birçok neden etkiledi. Otobüse ve metroya yüzde 50 indirimli binmek için öğrenci pasosu alma amacıyla genç-yaşlı yüzbinlerce aday, üniversite sınavına başvurdu. 2023 YKS'ye başvuranların sadece yüzde 29'u ilk kez sınava girecek olan lise son sınıf öğrencilerinden oluştu. Bu bizi hiç şaşırtmadı.”

BAŞARIYI CEZALANDIRMAYIN!

“ÖSYM, çok kolay bir sınav yaparsa, sıralama yığılmaları daha önlerde oluşup, çalışan ve çalışmayan öğrencinin ayırt edilmesi çok zorlaşacak. Sistem, başarılı öğrenciye bu yolla haksızlık edip, cezalandırmış olur. Üniversiteler de lise seviyesinin altına iner. Arz-talep dengesi bakımından talep fazla olacağı için üniversiteler yine yüzde 99 dolacak. Boş bölümler, KKTC ve bazı vakıf üniversitelerinde olacak. 300 bin gibi sıralama barajı olan mühendislik ve 250 bin barajı olan mimarlıkta yine az da olsa boş kontenjan kalacak.”