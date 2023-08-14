İlkokul kayıtları ne başlıyor? İlkokul kayıt tarihleri…

İlkokul kayıtları, yeni dönemde çocuğu okula başlayacak aileler tarafından gerçekleştirilecek. İlkokul kayıt tarihi MEB tarafından geçtiğimiz aylarda açıklandı, 14 Ağustos 2023 Pazartesi günü başlayacağı duyuruldu.

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İlkokul kayıtları 2023-2024 ders yılında 2017 doğumlu çocuklar için yapılacak. 30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilecek veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilecek.

OKUL KAYIT TARİHİ GELDİ

30 Eylül 2023 tarihi itibariyle yaşça kayıt hakkını elde eden çocuklardan 69, 70, 71 aylık olanlar velisinin vereceği dilekçe ile okul öncesi eğitime yönlendirebilir veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilir.

Öğrenci kayıtları 14 Ağustos 2023 tarihinde başlayacak. Okula başlaması öğrenci velisinin 31 Ağustos 2023 Perşembe gününe kadar okul idaresine başvurması gerekmektedir.

Sınıf listeleri: sınıf mevcuduna, kız, erkek öğrenci sayısına, yabancı uyruklu öğrenci sayısına ve özel eğitim gereksinimli öğrenci sayısına bakılarak 1 Eylül 2023 Cuma günü okul müdürlüğü tarafından oluşturulacak.

Veliler çocuklarının sınıf ve şubelerini e-devlet şifresini kullanarak 3 Eylül 2023 Pazar gününden itibaren öğrenebilir. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü sınıf listeleri okul kapılarına asılacaktır.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

1. Öğrencinin Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

2. Kayıt/Bilgi Formu (Okuldan Alınacak) Öğrenci Bilgi/Kayıt Formunu İndirmek İçin Burayı Tıklyanız

3. İsmi Aday Kayıt Listesinde Olmayanlar İçin Yerleşim Yeri Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden Alınacak)

4. İki Top A4 Fotokopi Kâğıdı

İLKOKUL 2, 3 ve 4. SINIF ÖĞRENCİ NAKİL İŞLEMLERİ

Öğrenci nakil başvuruları 28 Ağustos 2023 tarihinde başlayacaktır.

Başvurular hafta içi 15.00-17.00 saatleri arasında öğrenci velisi tarafından aşağıda istenen evraklarla birlikte okul idaresine yapılacaktır.

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

Anaokulu ve İlkokul birinci sınıfların uyum eğitimi 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Birinci dönem; 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecektir.

Birinci dönem ara tatili; 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yarıyıl tatili; 22 Ocak – 4 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecektir.

İkinci dönem ara tatili, 15-19 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.