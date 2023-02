İTÜ raporlarında hasarlı çıkan Doğa Koleji’nde veliler isyanda

İTÜ tarafından hazırlanan teknik inceleme raporuna göre, Doğa Koleji’nin İstanbul Kartal’da yer alan binasının ilkokul olarak kullanılması uygun olmadığı belirtildi. Okul önünde açıklama yapan veliler toplam dokuz binanın riskli olmasına rağmen, sağlam raporu alındığını öne sürerek, “Bu konuyla ilgili başta Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz" dedi.

Türkiye'yi derinden etkileyen 6 Şubat depreminin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlar, depremde İstanbul'da binlerce binanın yıkılabileceğini öngörürken, akıllara ‘okullar depreme ne kadar dayanıklı?' sorusunu gündeme getirdi.

İTÜ RAPORLADI

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İnşaat Fakültesi tarafından deprem bölgesinde bulunan Kartal Aşağı Mahallesi Şahane Sokak’taki A blok İlkokul Doğa Koleji binasının 2018 TDY’ye göre Performans Analizi Teknik İnceleme Raporu yayımlandı. Raporda bina için “Yapı az katlı olmasına rağmen kontrollü hasar performans bölgesindedir. 2018 TOY ye göre A-Blok kontrollü hasar performans seviyesinde olduğu için ilkokul binası olarak kullanılması uygun değildir.” ifadeleri yer alıyor.

“İLKOKUL BİNASI OLARAK KULLANILMASI UYGUN DEĞİL”

Prof. Dr. Ali Osman Atahan imzalı raporda, okulda yapılan teknik incelemenin sonuçlarında şu ifadeler kullanıldı:

“Genel olarak yapılan değerlendirmede söz konusu okul yapısı taşıyıcı sistemlerinin kullanımı ve yaşanan çevre depremlerden dolay hasar görmediği ve etkilenmediği görülmüştür.

Yapı dinlenme tesisi olarak tasarlanmıştır, fakat yapının tasarlandığı yıl göze alındığında 1975 tarihli deprem yönetmeliği yürürlüktedir. Deprem yönetmeliği 1998 yılında değiştirilmiş olup 2007 ve 2018 yılında tekrar değiştirilmiştir. Deprem yer hareketleri, kullanılan değerler ve okullar için tasarım sınıfları değiştirilmiş, deprem yükleri artırılmıştır.

2018 Deprem Yönetmeliğine göre yapıların daha büyük kuvvetlere ve yer hareketlerine dayanacak şekilde tasarlanması gerekmektedir. Somut bina zamanındaki yürürlükteki yönetmeliğe ve şartlara göre yapılmıştır. Fakat bugünkü yürürlükteki yönetmeliğin istediği şartları sağlamadığı gibi yapı az katlı olmasına rağmen kontrollü hasar performans bölgesindedir.

2018 TDY'ye göre A-Blok kontrollü hasar performans seviyesinde olduğu için İLKOKUL binası olarak kullanılması uygun değildir. Yapı Kartal sahil bölgesinde olduğu, zemin değerlerinin riskli ve düşük seviyede bulunması ve yapının inşaat tarihinin eski olması sebebiyle, binanın güçlendirmesi tercihi teknik açıdan uygun bulunmamaktadır. Yapının yıkılarak yeniden yapılmasının daha doğru olacağı görüş ve kanaatimde olduğumu saygılarımla takdirlerinize sunarım.”

“2021 TARİHLİ İTÜ RAPORLARI NEDEN GİZLENİYOR?”

Doğa Koleji önünde toplanan veliler ise basın açıklaması yaparak yetkilileri göreve çağırdı. Veliler adına açıklama yapan Biricik Kaymak, Doğa Koleji'nin toplam dokuz binasının riskli olmasına rağmen, sağlam raporu alındığını öne sürerek şöyle konuştu:

“Binaların teknik inceleme raporlarında sıkıntılar nedeniyle tüm velilerin gözlerine uyku girmiyor. Ortada iki ayrı rapor var. Şimdilik sıkıntılı olduğu kesin anlaşılan 9 kampüs var. Diğer Doğa Koleji kampüslerinde de belirsizlik hakim.

Can Holding yönetimine birkaç sorumuz ve sözümüz var. Ağustos 2021 tarihli İTÜ raporları neden gizleniyor ve neden yok sayılıyor? İTÜ raporunda riskli çıkan bu binalar Öz Dönüşüm Mühendislik Mimarlık İnşaat Şirketi'nin raporunda nasıl oluyor da 9'u birden sağlam çıkabiliyor?

Biz veliler olarak hangisine inanmalıyız ya da hiçbirine inanmamalıyız? Bu sorunun cevabını tam ve güvenilir olarak kimden alabiliriz?”

“BAKANLIĞI VE İLGİLİ KURUMLARI GÖREVE ÇAĞIRIYORUZ”

“Bu raporların tarihlerine bakıldığında çocuklarımızın ve eğitim kadromuzun güvenliği yıllardır göz göre göre tehlikeye mi atıldı?” diye soran Kaymak, “Bu süreçte söz konusu okullar için deprem analizi yaptıran ve sonrasında Can Holding'e devir gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı da bir taraftır. Kamu yararı hem çocuklarımızın hem de çalışanlarımızın güvenliği için İTÜ ETA Vakfı'nın bir an önce sessiz kalmayı bırakıp, raporları kamuoyu ve biz velilerle paylaşmalıdır. Bu konuyla ilgili başta Milli Eğitim Bakanlığı ve tüm ilgili kurumları göreve çağırıyoruz. Bu raporlarda her hangi bir usulsüzlük ve tedbir konusunda yetersizlik varsa bunların tespit edilmesi ve bir an önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasını talep ediyoruz.” diye konuştu.